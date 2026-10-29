Norvegia îi răspunde lui Donald Trump cu un top inedit, după ce a fost numită „țară de rahat”

După declaraţiile jignitoare ale președintelui american Donald Trump la adresa Norvegiei, organismul de turism al ţării i-a răspuns punând în evidenţă toaletele sale publice panoramice, relatează News.ro citând AFP.

Oslo a reamintit, de asemenea, independenţa Comitetului Nobel.

Încă o dată lipsit de Premiul Nobel pentru Pace, Trump a calificat Norvegia drept „ţară de rahat”, dar organismul de promovare turistică al ţării scandinave i-a răspuns cu umor, lăudându-şi toaletele publice – cu un design foarte îngrijit, cu vedere la fiord, la un râu şi la alte panorame care îţi taie respiraţia.

Trump on Norway: Norway has become a shithouse country. Norway sucks. https://t.co/JSm6V9kycI — Clash Report (@clashreport) October 25, 2026

„Visit Norway” a întocmit un top al celor mai frumoase toalete din lume.

„Am auzit multe despre ţara de rahat”, scrie organizaţia pe pagina de Instagram. „Ei bine, ce putem spune este că avem într-adevăr unele dintre cele mai spectaculoase toalete din lume”, adaugă acesta, făcând referire la Donald Trump, care nu-şi ascunde dorinţa de a obţine Premiul Nobel pentru Pace şi care a făcut aceste declaraţii duminică, în cadrul unui miting electoral din statul Michigan. „Sincer, Norvegia e naşpa. De fapt, Norvegia a devenit o ţară de rahat”, a spus el.

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Premiul Nobel pentru Pace 2026 a fost acordat la începutul lunii octombrie sud-africanei Navi Pillay pentru cariera sa de juristă, în cadrul căreia a luptat împotriva celor mai grave atrocităţi, în Rwanda sau în Orientul Mijlociu. Într-un ton mai sobru, şeful diplomaţiei norvegiene, Espen Barth Eide, a reamintit că Comitetul Nobel, care acordă premiul, este independent de puterea politică şi că preşedintele american „ştie foarte bine” acest lucru.