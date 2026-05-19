Premieră în Europa: Caz de gripă aviară la un urs polar

Autoritățile norvegiene au anunțat marți că au descoperit, pentru prima dată în Europa, un caz de gripă aviară la un urs polar din arhipelagul norvegian Svalbard, din Arctica, scrie AFP.

Varianta H5N5 a virusului a fost detectată în probele prelevate de la un urs mascul de aproximativ un an și de la o morsă găsiți morți la mijlocul lunii mai pe acest arhipelag situat la aproximativ o mie de kilometri de Polul Nord, a transmis Institutul Veterinar Norvegian.

„Rezultatele se înscriu într-o tendință în care virusurile de gripă aviară înalt patogene sunt detectate din ce în ce mai frecvent la mamifere în Europa”, a remarcat Ragnhild Tønnessen, coordonatoare pe probleme legate de gripa aviară la Institutul Veterinar, citată într-un comunicat.

„În același timp, în ultimii ani, virusul s-a răspândit în noi regiuni, inclusiv în Arctica, unde poate avea consecințe asupra populațiilor și ecosistemelor vulnerabile”, a adăugat ea.

Într-un comunicat separat, guvernatorul Svalbardului a indicat că prezența virusului în probele cerebrale prelevate de la cele două animale „este compatibilă cu ipoteza că aceasta a fost, foarte probabil, cauza” morții lor.

În 2023, în Svalbard a mai fost găsită o morsă moartă din cauza gripei aviare. În acel an, virusul fusese identificat și la un urs polar care a murit în Alaska.

Epidemia de gripă aviară face ravagii încă din 2020.

Din ianuarie 2025 până în martie 2026, 140 de milioane de animale au murit sau au fost sacrificate din cauza gripei aviare în aproape 70 de țări, potrivit Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OMSA).

Acest număr este încă departe de vârful înregistrat în 2021-2022, dar de atunci virusul s-a răspândit printre speciile care nu fac parte din clasa păsărilor, riscul de transmitere la oameni crescând.

