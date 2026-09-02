Norvegia sechestrează o navă rusească la cererea Ucrainei. Unde era ancorat vasul de croazieră și cercetare „Professor Molchanov”

Autorităţile norvegiene au sechestrat nava rusească de croazieră „Professor Molchanov” în arhipelagul norvegian Svalbard din Oceanul Arctic, la cererea grupului energetic public ucrainean Naftogaz, informează AFP.

Potrivit anunțului făcut miercuri de Naftogaz, această măsură vizează punerea în aplicare a unei decizii de arbitraj care obligă Rusia să plătească aproximativ 4,22 miliarde de dolari către Naftogaz pentru confiscarea ilegală de active la momentul anexării Peninsulei Crimeea în 2014.

„Este o nouă etapă importantă spre restabilirea justiţiei în faţa confiscării ilegale de către Rusia a activelor Naftogaz din Crimeea”, a declarat într-un comunicat directorul general interimar al Naftogaz, Serhii Fedorenko.

„Vom continua să căutăm active ruseşti în întreaga lume până la plata integrală a despăgubirilor acordate Naftogaz şi celorlalte companii din grupul Naftogaz”, a adăugat el.

Sechestrul a fost ordonat pe 31 august 2026 de o instanţă norvegiană pentru a garanta plata datoriei ruseşti, precum şi a dobânzilor şi cheltuielilor aferente, se precizează în comunicat.

Nava „Professor Molchanov”, în portul Arhanghelsk din nord-vestul Rusiei. Foto: Irina Skalina / Zuma Press / Profimedia

Potrivit site-ului de monitorizare a navelor VesselFinder, „Professor Molchanov” se află la ancoră în Barentsburg, un oraş minier din Svalbard.

Poliţia din Svalbard a confirmat sechestrul pentru cotidianul Aftenposten.

„Poliţia din Svalbard a primit o ordonanţă de la tribunalul districtual din Nord-Troms şi Senja pentru a proceda la sechestrul asigurător al navei „Professor Molchanov”. Poliţia din Svalbard a procedat astăzi la sechestrarea navei în Barentsburg”, a precizat șeful forţelor de ordine din arhipelag, Hakon Finstad.

„Professor Molchanov” este o navă rusească (inițial sovietică) de cercetare oceanografică, consolidată pentru navigarea printre ghețuri. Nava a fost construită în Finlanda în 1983 și este în prezent transformată pentru transportul pasagerilor, fiind destinată pieței croazierelor de expediție.