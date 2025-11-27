Norvegia va folosi căldura de la cel mai puternic supercomputer al său pentru a crește somoni

Oamenii de știință din Norvegia au celebrat săptămâna aceasta finalizarea supercomputerului Olivia, care combină procesoare AMD cu „supercipuri” Nvidia pentru a oferi o creștere de 16 ori a capacității naționale de calcul și, în cele din urmă, pentru a pune pe masă pește proaspăt, relatează The Register.

Construit de Hewlett Packard Enterprise (HPE) pentru divizia națională de calcul științific Sigma2 din Norvegia, supercomputerul este amplasat într-un centru de date subteran, adânc în minele Lefdal de pe coasta de vest a țării. Olivia combină 504 dintre cele mai noi procesoare Turin de la AMD și 304 procesoare Grace Hopper Superchips de la Nvidia, cu 5,3 petabiți de stocare.

Procesoarele Grace Hopper de la Nvidia nu mai sunt cele mai noi acceleratoare ale companiei, dar s-au dovedit a fi printre cele mai eficiente energetic construite vreodată. Componentele îmbină procesoarele Grace de 72 de nuclee de la Nvidia cu un accelerator grafic H100 de 144 GB. Fiecare dintre aceste cipuri de 1.000 de wați poate livra o putere de calcul uriașă pentru sarcini științifice de înaltă complexitate sau pentru sarcini de învățare automată („deep learning”).

Cercetătorii se așteaptă ca Olivia să susțină cercetări în domenii precum energia regenerabilă – inclusiv energia hidroelectrică -, modelarea climatică, științele marine, sănătatea și limbajul. Accesul la mașină nu va fi limitat doar la specialiștii de la Sigma2, ci va fi deschis cercetătorilor din întreaga țară.

Supercomputerul, descris ca un „nou capitol” pentru cercetarea științifică

Pe lângă faptul că este cel mai puternic supercomputer al Norvegiei de până acum, sistemul este și unul dintre cele mai sustenabile, reducând consumul de energie cu 30% față de predecesorul său, Betzy. În cele din urmă, Sigma2 intenționează să refolosească căldura reziduală generată de lamele de calcul Cray EX4000 răcite cu lichid pentru a încălzi apa destinată fermelor locale de somon.

„Olivia marchează un nou capitol pentru cercetarea norvegiană. Prin combinarea performanței de ultimă generație cu eficiența energetică unică a centrului de date Lefdal Mine, nu doar accelerăm descoperirile științifice, ci o facem într-un mod responsabil”, a declarat într-un comunicat Helge Stranden, consilier principal pentru HPC și stocare la Sigma2.

Combinarea partiției GPU (unității de procesare grafică) bazate pe procesoarele Nvidia cu secțiunea CPU (unității centrale de procesare) bazată pe AMD permite supercomputerului să abordeze o gamă mai largă de sarcini de calcul de înaltă performanță și de inteligență artificială.

Unitățile GPU sunt noile tipuri de cipuri folosite de centrele de date pentru puterea de calcul uriașă folosită pentru sistemele de inteligență artificială. Avansul considerabil de care se bucură Nvidia pe această tehnologie și cota de piață dominantă au făcut din producătorul de cipuri condus de Jensen Huang cea mai valoroasă companie din lume, care a depășit pentru scurt timp luna trecută pragul de capitalizare de 5 trilioane (5.000 de miliarde) de dolari.

Deși multe proiecte științifice beneficiază puternic de procesarea paralelă oferită de unitățile GPU, nu toate o fac. Cele două partiții îi permit supercomputerului Olivia să acopere ambele posibilități.

