Norvegia va produce drone ucrainene pe teritoriul său. Acord de cooperare în domeniul apărării cu Kievul

Premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre (dreapta), se întâlnește cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la reședința oficială a guvernului din Oslo, marți, 14 aprilie 2026. Foto: Cornelius Poppe / AP / Profimedia

Norvegia și Ucraina își vor consolida cooperarea bilaterală în domeniul apărării, inclusiv prin producerea de drone ucrainene pe teritoriul statului nordic, a anunțat marți guvernul norvegian, transmite Reuters.

Potrivit acordului, Norvegia va sprijini producția de drone în Ucraina, iar Kievul va furniza Norvegiei date, informații și expertiză, se arată într-un comunicat al autorităților de la Oslo. De asemenea, drone ucrainene vor fi fabricate și pe teritoriul Norvegiei.

„Putem învăța din experiențele prin care trece Ucraina în această luptă dificilă, câștigată cu mari sacrificii, împotriva agresiunii ruse”, a declarat premierul norvegian Jonas Gahr Støre, într-o conferință de presă comună cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Este esențial să învățăm din aceste experiențe”, a subliniat el.

Norvegia, alături de celelalte țări nordice și baltice, a fost un susținător ferm al Ucrainei.

Guvernul condus de Støre a stabilit un plan de finanțare pe termen lung pentru Kiev, susținut de toate partidele din parlament, în valoare de aproximativ 28 de miliarde de dolari pentru perioada 2023–2030, ceea ce face din Norvegia unul dintre cei mai generoși susținători ai Ucrainei raportat la populație.

Anterior, marți, Volodimir Zelenski s-a aflat la Berlin, unde s-a întâlnit cu cancelarul german Friedrich Merz.

Cei doi lideri au convenit asupra unor planuri de cooperare în domeniul apărării, inclusiv un acord privind producția de drone, despre care Zelenski a spus că ar putea deveni unul dintre cele mai mari de acest tip din Europa.