„Nota de plată” pentru SUA: Mediatorul-cheie al negocierilor cu Iranul așteaptă 10.000.000.000 de dolari

Pakistanul a solicitat Statelor Unite o facilitate de stabilizare valutară în valoare de 10 miliarde de dolari, potrivit a două surse informate cu privire la această chestiune, citate miercuri de Reuters. Dacă va fi aprobată, măsura ar putea reprezenta o salvare pentru economia din Asia de Sud, care se confruntă cu o criză de lichidități, notează agenția internațională de presă.

Solicitarea, relatată acum pentru prima dată, vine în urma rolului crucial jucat de Islamabad în medierea negocierilor privind conflictul din Iran, ceea ce i-a sporit vizibilitatea diplomatică și a stârnit speranțe că ar putea obține beneficii economice din partea Washingtonului și a altor parteneri.

Ministrul pakistanez al Finanțelor, Muhammad Aurangzeb, a formulat solicitarea într-o scrisoare înmânată marți, în cadrul unei întâlniri cu secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a precizat un oficial american.

În document, Islamabadul a solicitat crearea unui mecanism bilateral de sprijin pentru stabilizarea cursului de schimb între SUA și guvernul pakistanez, în valoare de 10 miliarde de dolari, cu o scadență de până la cinci ani.

Dacă va fi aprobat, atunci acest mecanism va consolida rezervele Pakistanului, ar atenua presiunea asupra rupiei și ar reduce dependența țării de finanțarea multilaterală, chiar și în contextul în care Islamabadul adoptă politici fiscale și monetare mai stricte, în conformitate cu programul Fondului Monetar Internațional (FMI).

Trezoreria SUA a refuzat să comenteze această solicitare. Ministerul Finanțelor din Pakistan, aflat în afara orelor de lucru din Asia, nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters pentru un punct de vedere.

În cadrul întâlnirii cu Bessent, Muhammad Aurangzeb a adus în discuție vulnerabilitatea economiei Pakistanului față de evoluțiile geopolitice regionale, a precizat ministerul său într-un comunicat care nu a menționat însă această solicitare.

„Senatorul Aurangzeb a solicitat un sprijin mai mare din partea SUA pentru integrarea Pakistanului pe piețele internaționale, susținută de un acces îmbunătățit la piețele internaționale de capital, rezerve valutare mai mari și ratinguri de credit suveran îmbunătățite”, se menționează în comunicat, adăugându-se că ambele părți și-au reafirmat angajamentul de a aprofunda cooperarea economică bilaterală, de a promova investiții mai mari din partea SUA și de a avansa proiecte strategice.

Pakistanul rămâne supus unui program de disciplină financiară al FMI în valoare de 7 miliarde de dolari, care a impus majorări de impozite nepopulare din punct de vedere politic, restricții asupra cheltuielilor și reforme.

Facilitățile de stabilizare valutară sunt măsuri de sprijin rare ale Trezoreriei SUA, de obicei canalizate prin Fondul de Stabilizare Valutară, care furnizează dolari, swapuri sau garanții pentru a susține rezervele și a menține stabilitatea monedelor.

Aceste facilități sunt diferite de liniile permanente de swap în dolari pe care Rezerva Federală a SUA le are cu unele bănci centrale importante și care acționează ca o linie internațională de aprovizionare cu dolari americani pentru susținerea stabilității financiare.

Un pachet acordat Argentinei în 2025 a reprezentat prima operațiune nouă a unui mecanism de stabilizare valutară pentru un guvern străin de la cea pentru Uruguay din 2002, în afară de linia de swap de lungă durată a Mexicului, care datează din anii 1940 și care are în prezent o valoare de 9 miliarde de dolari.

Pakistanul a evitat la limită intrarea în incapacitate de plată în 2023 grație unui acord de credit de urgență cu FMI în valoare de 3 miliarde de dolari și a obținut ulterior o Facilitate Extinsă de Finanțare (EFF) de 7 miliarde de dolari, alături de un împrumut separat de 1,3 miliarde de dolari destinat consolidării rezilienței sale la schimbările climatice și la dezastrele naturale. Cu toate acestea, rezervele sale depind în continuare de finanțarea oficială, de refinanțările și de depozitele provenite din China și Arabia Saudită.

Această situație lasă Islamabadul expus la fluctuațiile sprijinului bilateral și la întârzierile în plățile din partea FMI. Această vulnerabilitate a ieșit la iveală în aprilie, când Pakistanul a rambursat aproximativ 3,5 miliarde de dolari, o cincime din rezervele sale, către Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită oferind 3 miliarde de dolari sub formă de sprijin suplimentar.

Banca centrală a Pakistanului a afirmat în ianuarie că rezervele ar putea reveni la un nivel apropiat de recordul din 2021, ajungând la 20 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului 2026.

Redefinirea relațiilor cu Washingtonul

O facilitate de stabilizare valutară din partea SUA ar avea o pondere semnificativă atât ca mecanism de susținere a lichidității, cât și ca semnal politic, atenuând presiunea asupra rezervelor și asupra rupiei pakistaneze, reducând în același timp dependența acestei țări din Asia de Sud de tranșele FMI și de măsurile de salvare ad-hoc.

Reformele susținute de FMI au stabilizat economia cu un cost politic, adică impozite mai mari, restricții asupra cheltuielilor și un spațiu limitat pentru dezvoltare sau cheltuieli sociale.

Agenția de rating Fitch a transmis în aprilie că respectarea de către Pakistan a programului FMI a susținut capacitatea de finanțare a țării, în timp ce rezervele valutare reconstituite oferă o protecție împotriva șocurilor economice generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Însă există în continuare constrângeri mai profunde. Agenția Fitch a avertizat că creșterea costurilor energetice și potențialele întreruperi ale aprovizionării ar putea eroda drastic rezervele valutare ale țării.

Investițiile străine în Pakistan au rămas la un nivel redus, descurajate de crizele externe recurente, de incertitudinea politică, de riscurile de securitate, de restricțiile anterioare privind repatrierea profiturilor și de o bază de export limitată, în timp ce ratingul de credit al țării se menține la un nivel profund speculativ, ceea ce menține costurile de împrumut ridicate și accesul la piețe limitat.

Pakistanul a încercat să-și folosească legăturile cu administrația Trump pentru a aborda unele dintre aceste probleme, prin cooperare economică care, până în prezent, a cuprins domeniile criptomonedelor, imobiliarelor și mineritului.

Pakistanul a semnat un acord privind monedele stabile (stablecoin) pentru plăți transfrontaliere cu o filială a World Liberty Financial, principala afacere în domeniul criptomonedelor a familiei președintelui Donald Trump.

De asemenea, Islamabadul a încheiat un memorandum de înțelegere cu guvernul SUA pentru reamenajarea hotelului Roosevelt din New York, deținut de Pakistan International Airlines și închis în prezent, și a atras investiții miniere din SUA, inclusiv în Reko Diq, unde Banca de Export-Import a SUA a anunțat o finanțare de 1,25 miliarde de dolari.