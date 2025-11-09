Nou caz de femicid în România: Tânără de 25 de ani, ucisă de soț în fața copilului lor cel mic pe o stradă în Teleorman

O tânără de 25 de ani, mamă a trei copii a fost ucisă de soţ în faţa celui mai mic dintre ei, în localitatea Beciu, judeţul Teleorman, potrivit poliției și presei locale.

Crima vine în contextul în care, potrivit Snoop.ro, în medie la trei zile un bărbat încearcă să ucidă o femeie, iar în în primele șapte luni ale acestui an au fost 46 de cazuri în care femeile atacate au murit.

La sfârșitul lunii trecute, 273 de parlamentari și parlamentare au semnat pentru depunerea unui proiect de lege care introduce pentru prima oară în legislația din România termenul de „femicid”, adică uciderea unei femei sau fete pe criterii de gen. Este inițiativa legislativă cu cel mai mare număr de susținători din istoria post-decembristă a Parlamentului României.

Ce spune Poliția despre crima din Teleorman

IPJ Teleorman a transmis crima a avut loc sâmbătă seară, fiind anunțată la Poliție de un bărbat care a sunat la 112 să spună că o femeie este inconștientă, pe stradă, în comuna Beciu.

Potrivit polițiștilor, tânăra carer era împreună cu fiul său de trei ani a fost înjunghiată de soțul său, de care era despărțită de câteva luni. Echipajul medical sosit la fața locului a încercat manevre de resuscitare, dar i-a declarat decesul.

„Bărbatul, de 42 de ani, a fost identificat la domiciliul părinților săi, prezentând plăgi la nivelul mâinilor și al gâtului. Din cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul s-ar fi autovătămat”, a mai precizat IPJ Teleorman.

Victima a fost înjunghiată de 15 ori, potrivit presei locale

ImpactNews24 a scris că tragedia s-a produs în fața bisericii din localitate chiar de ziua de nume a victimei, pe care o chema Mihaela.

Publicația locală afirmă că, potrivit martorilor, ea fost așteptată de agresor, de care a încercat să fugă, dar a fost înjunghiată de 15 ori.

Potrivit sursei citate, tatăl victimei a declarat că a fost agresat atât fizic, cât și verbal de tatăl criminalului, după ce victima ceruse un ordin de protecție împotriva fiului său.

Cei trei copii ai lor, cu vârste de până la 6 ani, locuiau împărțiți între părinți: cei doi mai mari stăteau cu tatăl, iar cel mic cu mama. Vecinii susțin că femeia era amenințată constant de soțul ei, a mai scris ImpactNews24.