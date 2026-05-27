Nou în streaming: Serialul palpitant cu Nicolas Cage care marchează o premieră pentru orice platformă

În mod normal, faptul că Nicolas Cage a acceptat să joace într-un serial, primul din cariera sa, ar fi în sine o atracție majoră. Însă noul serial „Spider-Noir” lansat miercuri în streaming pe Amazon Prime Video vine cu o posibilitate cu totul inedită pentru spectatori, scrie BBC.

Spider-Man, unul dintre cei mai recunoscuți supereroi a căror poveste a fost ecranizată atât pentru marele ecran din sălile de cinema, cât și pentru micile ecrane de acasă, este recunoscut imediat datorită costumului său colorat în albastru și roșu.

Însă, într-un „spin-off” plasat într-un univers alternativ cu abordare ceva mai întunecată, el este mai puțin Spider-Man și mai mult Spider-Noir.

Noul serial live-action creat lansat pe Amazon Prime Video se bazează pe benzile desenate Marvel „Spider-Man Noir” și spune povestea lui Ben Reilly – un detectiv particular dur și cinic din New York-ul anilor 1930, interpretat de Nicolas Cage.

Serialul poate fi văzut și în alb-negru

Spre deosebire de restul producțiilor care pot fi văzute în prezent în streaming, cei care doresc să urmărească noul serial au opțiunea de a-l viziona fie color, fie alb-negru.

Deși de-a lungul anilor au existat o serie de titluri clasice ale cinematografiei alb-negru care au fost colorizate după dezvoltarea tehnologiei, „Spider-Noir” a fost plănuit tocmai cu intenția de a putea fi văzut în ambele variante.

Serialul de dramă reprezintă un omagiu adus stilului film noir – o marcă definitorie a Hollywood-ului anilor 1940 și 1950, cunoscut pentru imaginile sale întunecate și intrigile dure.

Actrița Karen Rodriguez, care interpretează rolul secretarei loiale Janet, a declarat pentru BBC că prezentarea în alb-negru „îmbogățește povestea”.

„Ne jucăm cu binele și răul, cu eroii și răufăcătorii. Așadar, cine se află în umbră și cine este în lumină?” Este acest tip de lume care pare întunecată și în care oricine ar putea apărea în orice moment. Iar asta îi conferă mister și pericol”, spune aceasta.

Nicolas Cage, într-un serial „ireal”

În serial, personajul interpretat de Nicolas Cage este un fost justițiar cunoscut drept The Spider, care încearcă să își rezolve problemele din trecut, după o tragedie profund personală, fiind singurul supererou al orașului.

Pentru Lamorne Morris, care îl interpretează pe jurnalistul Robbie Robertson, experiența de a crea un serial destinat vizionării în alb-negru a fost „ireală”.

„Interpretarea noastră nu se schimbă neapărat foarte mult”, a declarat el pentru BBC. Dar există anumite aspecte specifice care trebuie luate în considerare pe platou.

„Există momente când filmezi o scenă și echipa se poate opri pentru că batista de la buzunar arată mult mai bine în alb-negru”, explică acesta.

Recenziile pentru serial sunt în cea mai mare parte pozitive, revista Empire descriindu-l drept „un amestec complet nebunesc care, cumva, are perfect sens”. Există și critici. The Hollywood Reporter califică opțiunile de cinematografie drept „cel puțin iritante” și consideră că faptul că serialul a fost „optimizat atât pentru culoare, cât și pentru alb-negru înseamnă că, de fapt, nu a fost optimizat pentru nimic”.

Per total însă, „Spider-Noir” are din partea criticilor de film o rată a aprobării stelară de 90% pe agregatorul de recenzii Rotten Tomatoes. Pe IMDb, unde pot vota și spectatorii obișnuiți, serialul avea o notă medie de 8,3 / 10 în momentul redactării acestui articol, însă evaluările abia au început să curgă.

Lamorne Morris, Brendan Gleeson, Nicolas Cage, Karen Rodriguez, Li Jun Li, Jack Huston și Abraham Popoola, actorii serialului „Spider-Noir”, FOTO: Ron Adar, M10s / SplashNews / Profimedia

Serialul „este, într-un fel, ca un Spider-Man pentru adulți”

Cage spunea că speră ca opțiunea alb-negru să îi atragă și pe tinerii mai puțin familiarizați cu cinematografia noir.

„În ceea ce mă privește, mi-am construit interpretarea astfel încât să se potrivească formatului alb-negru. Știam că studioul ar putea fi reticent și că exista o anumită ezitare în privința realizării lui astfel. Le-am spus: ‘Nu sunteți obligați să-l faceți doar în alb-negru. Sunt și adolescenți. Înțeleg de ce ați putea dori să-l faceți color, pentru că acești adolescenți nu au experiența filmelor alb-negru pe care o are un pasionat de cinema mai în vârstă, precum mine’”, a povestit actorul într-un interviu acordat pentru USA Today.

„Sunt convins că, după cinci minute petrecute urmărind versiunea alb-negru, vor fi captivați. Și mai frumos ar fi dacă ar observa referințele, ar deschide această cutie cu comori reprezentată de bogăția marelui cinema american și ar începe din nou să urmărească acele vechi filme alb-negru. Acesta ar fi visul”, a adăugat el.

Li Jun Li, care o interpretează pe cântăreața Cat Hardy în serial, a declarat pentru BBC că, în ceea ce privește povestea, serialul a creat „un mod complet nou” de a face lucrurile.

„Este, într-un fel, ca un Spider-Man pentru adulți”, spune Li.

„Vedem o latură a poveștii în care personajele nu sunt doar niște răufăcători. Sunt personaje nuanțate, cu povești de fundal mult mai complexe și anti-eroi pe care îi vedem pentru prima dată”, a adăugat ea.

Amazon Prime Video a lansat miercuri concomitent toate cele 8 episoade ale serialului.