Nou val de proteste în Albania împotriva unui alt proiect imobiliar de lux pe coasta Adriaticii, după cel al ginerelui lui Trump

Aproximativ 200 de persoane au dărâmat sâmbătă gardurile unui șantier imobiliar de pe coasta Albaniei. Acțiunea urmează săptămânilor de proteste împotriva proiectului ginerelui lui Donald Trump, potrivit The Guardian.

Locuitorii satului Rrjoll, situat într-o zonă cu plaje nisipoase și păduri de pini din nord-vestul Albaniei, au protestat împotriva unui nou proiect imobiliar, susținând că acesta este construit pe terenuri confiscate. Ei au fluturat steagurile naționale albaneze și au strigat „Revoluție!”.

Protestatarii au dărâmat gardurile și au intrat în altercații cu forțele de ordine, care nu au intervenit pentru a opri acțiunea.

„Protestele nu se vor opri până când locuitorii satului Rrjoll nu vor fi despăgubiți. Suntem 200 de familii ale căror terenuri au fost confiscate”, a declarat Zeke Nikolle Shullani, în vârstă de 56 de ani, unul dintre proprietarii de terenuri.

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O companie albaneză dezvoltă pe acest teren un complex turistic de lux de cinci stele, iar proiectul a primit din partea guvernului albanez statutul de „investitor cu statut special”.

„Ce se întâmplă în țara asta e o nebunie”, a declarat Nikolin Markpalaj, în vârstă de 60 de ani, un alt proprietar de terenuri din zonă. „Le-am cerut investitorilor să vină și să discute cu oamenii, dar au refuzat. Ei cred că pot să ia toată această bogăție fără vărsare de sânge sau fără ca altceva să se întâmple aici?”.

Manifestațiile recente au loc după ce, la începutul acestei luni, mii de persoane au protestat în capitala Tirana împotriva unui alt proiect turistic de lux de 4 miliarde de dolari, promovat de compania lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump. Investiția prevede transformarea insulei Sazan și a unor zone umede din regiunea Narta-Zvernec de lângă Vlora într-o destinație exclusivistă.