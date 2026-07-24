Noua admitere la liceu mă obligă să-mi pregătesc fiul pentru patru examene. Și pentru o factură uriașă la meditații

Începând cu anul școlar 2026-2027, liceele vor putea organiza un examen pentru a-și selecta elevii. Noua admitere înseamnă mai multe meditații și costuri mai mari pentru familiile care oricum se luptă să țină pasul cu sistemul. Elevii nu sunt obligați să susțină acest examen, se pot rezuma la Evaluarea Națională, dar în goana după licee de calitate cine credeți ca va risca?

Fiul meu intră în această toamnă în clasa a VII-a, la o școală de cartier din București. Credeam că începem pregătirile pentru Evaluarea Națională. În schimb, ne pregătim și pentru alt examen și pentru un buget pe care nu știu dacă îl voi putea susține.

Am parcurs drumul spre liceu și cu copilul mai mare și știu deja că nu are sens să-mi fac iluzii că fără meditații ar putea ajunge și cel mic la un liceu bun.

Ca majoritatea copiilor din țara asta, nu e un elev excepțional. E doar un elev bun. Iar în București elevii „doar buni” au șanse minime să ajungă la școli bune fără meditații. Așa că iată-mă acum făcând calcule și răsucind pe toate părțile bugetul familiei.

Pentru că vor fi patru examene în total, cu structuri diferite, probabil la patru materii diferite. Mi-e milă de noi, părinții, mi-e milă de copii, care sunt oricum stresați peste măsură de Evaluare, și mă tot întreb cui folosește o astfel de măsură.

CITEȘTE CONTINUAREA PE TOTULDESPREMAME.RO