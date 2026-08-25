Nouă alertă la granița cu Ucraina, au fost ridicate două F-18 spaniole de la baza Kogălniceanu

În zona frontierei României cu Ucraina a fost detectată marți dimineață o țintă aeriană, fiind ridicate două avioane F-18 spaniole care se află în misiune în România, potrivit MApN.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat dimineață o țintă aeriană la aproximativ 4 km est de Vâlcove, în proximitatea frontierei cu Ucraina, se spune într-un comunicat de presă. Vâlcove este o localitate ucraineană aflată peste Dunăre de Periprava.

Ca urmare, „două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației”.

De asemenea, armata, a anunțat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a transmis un mesaj RO-Alert la ora 07.31.

”Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesaj.

Durata estimată a alertei este de 90 de minute.

Nordul judeţului Tulcea a fost vizat şi luni seară de alertă, după ce două ţinte aeriene au fost detectate la 25 de kilometri de Insula Şerpilor.