Nouă alertă meteo: Cod galben de ploi și ninsori în jumătate de țară

Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de ploi și ninsori pentru aproapte toată jumătatea estică a țării, avertizarea fiind valabilă până luni dimineață, ora 10:00.

În Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei și a Munteniei și în sud-estul Transilvaniei va ploua însemnat cantitativ.

La munte precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini mai mari de 1600 m, în Carpații Meridionali și Orientali va ninge, se va depune strat de zăpadă, local consistent, cu grosimi în medie de 10…20 cm și va fi viscol (vânt cu rafale în general de 60…70 km/h).

Până luni dimineață se vor acumula cantități de apă de 25…30 l/mp și pe alocuri de peste 30…40 l/mp.

Temporar vor fi intensificări ale vântului local în estul și în sud-vestul țării, cu viteze în general de 40…50 km/h, au mai spus meteorologii.