Noua amenințare a Iranului la ultimatumul lui Trump: „Loviți voi, lovim și noi”

Rachetă pe cer în mijlocul unui nou tir de atacuri cu rachete iraniene deasupra orașului de coastă israelian Netanya, pe 23 martie 2026. Credit line: JACK GUEZ / AFP / Profimedia

Iranul va riposta la un atac asupra sectorului său energetic, vizând centralele electrice ale Israelului, precum și centralele care alimentează cu energie electrică bazele militare americane din țările din regiune, au transmis luni dimineață Gardienii Revoluției, într-un comunicat, relatază Reuters.

„Suntem hotărâți să răspundem oricărei amenințări la același nivel pe care îl creează în termeni de descurajare… Dacă voi loviți rețeaua de electricitate, lovim și noi electricitatea”, au transmis IRGC, în declarația difuzată de presa de stat.

Anunțul IRGC pare să retragă amenințările anterioare la adresa stațiilor de desalinizare din regiune, care sunt esențiale pentru asigurarea apei potabile în țările din Golf, notează Reuters.

„Președintele mincinos al SUA a afirmat că Gărzile Revoluționare intenționează să atace stațiile de desalinizare a apei și să provoace suferințe populației din țările din regiune”, potrivit comunicatului.

Anterior, Gardienii Revoluției au anunțat că Iranul va închide complet strâmtoarea strategică Ormuz dacă președintele american Donald Trump își duce la îndeplinire amenințările de a lovi infrastructura energetică iraniană.

Ultimatum de la Trump

Sâmbătă, președintele american Donald Trump a avertizat că centralele electrice iraniene vor fi lovite dacă Teheranul nu „deschide complet” Strâmtoarea Hormuz pentru toate transporturile maritime în termen de 48 de ore.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a transmis liderul SUA sâmbătă seară, într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social.

În mod obișnuit, aproximativ 3.000 de nave traversează strâmtoarea în fiecare lună, însă acest număr a scăzut dramatic în ultima perioadă, Iranul amenințând că va ataca petrolierele și alte nave.