Iranul a anunțat ce va face dacă Trump lovește infrastructura energetică. Gardienii Revoluției vorbesc și despre „ținte legitime” în regiune

Iranul va închide complet strâmtoarea strategică Ormuz dacă președintele american Donald Trump își duce la îndeplinire amenințările de a lovi infrastructura energetică iraniană, au transmis duminică Gardienii Revoluției, potrivit Reuters și CNN.

Trump a amenințat sâmbătă că va „șterge de pe fața pământului” centralele energetice ale Iranului dacă Teheranul nu redeschide complet strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore.

În declarația de duminică, Gardienii Revoluției din Iran au mai afirmat că firmele în care există participații americane vor fi „complet distruse” dacă Washingtonul va lovi infrastructura energetică iraniană, iar facilitățile energetice din țările care găzduiesc baze militare ale SUA vor fi considerate „ținte legitime”.

Anterior, președintele Parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a scris într-o postare pe X că infrastructura critică și facilitățile energetice din Orientul Mijlociu vor fi „distruse ireversibil” dacă centralele electrice ale Iranului vor fi vizate.

Mai devreme, reprezentantul Teheranului la agenția maritimă a ONU declarase că Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă pentru transportul maritim, cu excepția navelor asociate „inamici­lor Iranului”.

Ali Mousavi a declarat că Teheranul este pregătit să coopereze cu Organizația Maritimă Internațională pentru a îmbunătăți siguranța navigației și pentru a proteja navigatorii din Golf. El a adăugat că navele care nu sunt asociate „inamici­lor Iranului” pot traversa strâmtoarea, dacă își coordonează măsurile de securitate și siguranță cu autoritățile iraniene.

„Diplomația rămâne prioritatea Iranului. Totuși, încetarea completă a agresiunilor, precum și încrederea reciprocă sunt și mai importante”, a spus Mousavi, adăugând că atacurile Israelului și ale Statelor Unite împotriva Iranului se află „la originea situației actuale din Strâmtoarea Ormuz”.

Ultimatum de la Trump

Donald Trump a lansat sâmbătă seară un ultimatum de 48 de ore pentru redeschiderea completă a rutei maritime prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel global. Altfel, Statele Unite vor lovi infrastructura energetică iraniană.

„Dacă Iranul nu redeschide TOTAL, FĂRĂ NICIUN FEL DE AMENINŢARE, strâmtoarea Ormuz în termen de 48 DE ORE de la acest moment precis, Statele Unite ale Americii vor lovi şi vor distruge diferitele sale CENTRALE ELECTRICE, ÎNCEPÂND CU CEA MAI MARE!”, a transmis liderul SUA sâmbătă seară, într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social.

Trump a postat pe platforma sa Truth Social la ora 23:44 GMT pe 21 martie, ceea ce înseamnă că Iranul are timp până la ora 23:44 GMT pe 23 martie (01:44, ora României, pe 24 martie și 03:14 la Teheran) pentru a îndeplini cererea președintelui SUA.

Armata iraniană a reacționat duminică, anunțând că va viza infrastructura energetică și stațiile de desalinizare din regiune dacă Donald Trump își va pune în aplicare amenințarea de a distruge centralele electrice ale țării.

Impactul închiderii strâmtorii Ormuz

În mod obișnuit, aproximativ 3.000 de nave traversează strâmtoarea în fiecare lună, însă acest număr a scăzut dramatic în ultima perioadă, Iranul amenințând că va ataca petrolierele și alte nave.

Cel puțin 21 de nave au fost lovite, au fost ținta unor atacuri sau au raportat atacuri de la începutul războiului, potrivit unui bilanț al AFP publicat pe 18 martie.

Prețurile globale ale combustibililor au crescut vertiginos în urma războiului. Prețul țițeiului a depășit 100 de dolari pe baril – o creștere de aproape 70% în acest an și de aproape 50% față de anul trecut.

Strâmtoarea Ormuz este mai mult decât o rută de energie pentru țările din Golful Persic, fiind locul prin care trec majoritatea transporturilor de alimente pe care le importă regiunea, una considerată acum cu risc sporit de către asiguratorii și companiile de transport maritim, potrivit CNN.

Arabia Saudită își importă peste 80% din alimente, Emiratele Arabe Unite, în jur de 90%, iar Qatar – circa 98%. Tot prin Strâmtoarea Ormuz trece și cea mai mare parte a importurilor alimentare irakiene.

Chiar și Iranul, care a provocat închiderea strâmtorii ca parte din riposta la atacurile lansate de Statele Unite și Israel împotriva sa, depinde de Ormuz pentru o mare parte din comerțul său.

Condițiile Teheranului pentru pace

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat sâmbătă că o „încetare imediată a agresiunilor din partea SUA și Israelului, alături de garanții împotriva repetării lor pe viitor”, reprezintă singura cale pentru încheierea războiului și pentru prevenirea unei catastrofe regionale mai largi, a scris The Guardian.

Vorbind la telefon cu premierul indian Narendra Modi, liderul iranian a spus că orice soluție trebuie să cuprindă garanții ferme pentru a preveni atacuri militare viitoare împotriva Iranului, conform comunicatului transmis de ambasada Iranului din India.

Comisia parlamentară de politică externă și securitate națională a vehiculat o condiție suplimentară pentru încheierea războiului. Prin vocea unui purtător de cuvânt, forul a declarat că Iranul ar trebui să primească un loc permanent în Consiliul de Securitate al ONU, cu drept de veto, potrivit publicației de opoziție Iran International, un canal de televiziune prin satelit în limba persană și o agenție de știri digitale multilingvă cu sediul la Londra.

Iranul amenință că ar putea lovi „parcuri” și „destinații turistice de oriunde din lume”

Purtătorul de cuvânt al armatei iraniene, generalul Abolfazl Shekarchi, a declarat la televiziunea de stat „destinațiile turistice de oriunde din lume” ar putea deveni țintele Teheranului.

„De acum înainte, pe baza informațiilor pe care le deținem despre voi, nici măcar parcurile, zonele de agrement și destinațiile turistice de oriunde din lume nu vor mai fi sigure pentru voi”, a declarat oficialul militar iranian, potrivit AP și New York Post.

Declarația lui Shekarchi, care nu a nominalizat ținte concrete, reaprinde temerile că Teheranul ar putea recurge la atacuri teroriste în afara Orientului Mijlociu pentru a pune presiune pe adversarii săi.

Stare de alertă maximă în Europa

Sâmbătă, un purtător de cuvânt al Ministerului de Interne de la Berlin a anunțat că nivelul de amenințare din partea guvernului iranian și a actorilor săi este evaluat ca fiind foarte ridicat.

Avertismentul autorităților germane este dublat de semnalul de alarmă lansat, în același weekend, de șeful armatei israeliene, Eyal Zamir. El a subliniat că marile capitale europene au intrat deja în raza de amenințare directă a noilor rachete balistice iraniene, după ce un test recent a vizat o bază americană din Oceanul Indian.

„Aceste rachete nu erau menite să lovească Israelul. Raza lor de acțiune ajunge până în capitalele Europei – Berlin, Paris și Roma se află toate în raza de amenințare directă”, a declarat Eyal Zamir într-un mesaj video, citat de The Times of Israel.

Iranul a lansat rachete cu o rază dublă față de ce se știa până acum că are în dotare

Referindu-se la atacul iranian de vineri asupra bazei SUA-Marea Britanie de pe insula Diego Garcia, șeful armatei israeliene a precizat că Teheranul a utilizat o rachetă balistică cu o rază de acțiune de 4.000 de kilometri. Această capabilitate depășește limita de 2.000 de kilometri pe care Iranul a susținut-o public până acum, demonstrând o rază de acțiune dublă.

Dacă prin rachetele cunoscute care bat la circa 2.000 de km, doar o parte a Europei de est cădea sub umbrela amenințării balistice, noile rachete pot viza aproape întreg continentul.

Astfel, în funcție de locul din Iran de unde sunt lansate, rachetele intermediare ale Teheranului pot amenința capitale europene precum Berlinul, Parisul, Roma sau chiar Londra.

Într-un astfel de scenariu scutul antirachetă al NATO, cu bazele sale de la Deveselu și Redzikowo din Polonia, este cel care poate interveni să intercepteze rachetele iraniene.

Bigger story here: implied range of an Iranian IRBM from a launch box in central Iran, with a range of ~4500 km (distance to Diego Garcia).



Theoretically could also target sites into Central Europe. pic.twitter.com/8KCQtsHPQ4 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 21, 2026

Scutul de la Deveselu a fost înființat tocmai pentru a contracara amenințarea rachetelor balistice lansate de Iran împotriva oricărei zone din Europa.

La Deveselu, Statele Unite au instalat un radar 3D PESA (Passive Electronically Scanned Array) de tip SPY-1 cu o rază de detecție de circa 300 de km, precum și o baterie de rachete interceptoare SM-3 în lansatoare verticale tip MK-41.

Același tip de rachete-interceptoare au fost folosite de SUA să doboare una din cele două rachete balistice intermediare lansate de Iran asupra bazei de la Diego Garcia în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Interceptorii SM-3 block IIA, cum sunt la Deveselu, au un diametru de 53,3 cm, o lungime de 6,55 m, au o rază de operare de 1.200 de km și ating un plafon de altitudine între 900 și 1050 de km, în funcție de tipul țintei interceptate.