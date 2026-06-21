Noua atac rusesc lângă granița României, au fost ridicate două Eurofighter britanice de la baza Borcea

Rusia a desfășurat în noaptea de sâmbătă spre duminică noi atacuri cu drone asupra unor ținte din Ucraina aflate lângă granița cu România de pe Dunăre, informează Ministerul Apărării.

Informația vine în contextul în care forțele aeriene ucrainene avertizaseră în două mesaje, la orele 1:41 și 2:10, că grupuri de drone de atac se deplasează pe deasupra Mării Negre spre localitatea Vylkove, aflată peste Dunăre de Periprava. Nu este clar la ora publicării acestui articol ce s-a întâmplat cu dronele rusești respective.

„Ca urmare a detectării a unui grup de semnale radar, la 22 km nord-est de Vâlcove, Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind transmis la ora 02:16”, potrivit unui comunicat MApN.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din Baza 86 Aeriană Borcea, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 02.19, pentru monitorizarea situației.

Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național, iar alarma aeriană a încetat la ora 3.37.

„MApN informează în timp real structurile aliate cu privire la situațiile generate de aceste atacuri și menține permanent legătura cu acestea”, se mai spune în comunicat.