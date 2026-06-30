Noua declarație de avere a lui Nicușor Dan: de ce a rămas președintele cu 1,2 milioane de lei în cont

Administrația Prezidențială a publicat pe site noua declarație de avere a președintelui Nicușor Dan, deși, după decizia Curții Constituționale din mai 2025, acesta nu mai era obligat să o facă. Nici în varianta din acest an, președintele nu a oferit informații complete despre persoanele care l-au împrumutat în timpul campaniei prezidențiale, invocând confidențialitatea datelor. E trecută însă suma actualizată a banilor cu care a rămas din campania prezidențială.

Documentul, datat 11 iunie, arată că președintele are în conturi suma de 1.249.092 lei din cont, bani despre care a scris site-ul Snoop luna trecută și pe care promisese că îi va dona unui ONG.

Suma din declarația de avere din iunie e mai mică cu circa 150.000 de lei față de luna mai, după ce președintele a explicat pentru Snoop.ro că a plătit impozitul pe venit, dar și CASS.

Întrebată în mai de Snoop de ce nu Nicușor nu a donat încă banii așa cum acesta anunțase anterior, Administrația Prezidențială a precizat că președintele încă nu s-a decis către cine să o facă.

Cum s-a ajuns la această sumă

În campania prezidențială, Nicușor Dan s-a împrumutat 58,5 milioane de lei și a obținut donații de 3,6 milioane de lei. Legea prevede că un candidat care obține 3% în alegeri, are dreptul la rambursarea sumelor cheltuite în campania electorală.

Președintele a apelat însă la un artificiu financiar în timpul campaniei electorale. Nu a folosit în campanie întreaga sumă adunată sub formă de „împrumuturi”, ci 57,3 milioane de lei.

Diferența de 1,2 milioane de lei s-a dus „în contul personal al președintelui” și a utilizat-o pentru cheltuieli din precampanie, conform declarației pe care Nicușor Dan a făcut-o pentru Snoop.ro. Precampanie reprezintă perioada dinainte de 4 aprilie 2025.

Autoritatea Electorală Permanentă a rambursat sumele cheltuite de candidați în noiembrie 2025. Nicușor Dan nu a primit întreaga sumă solicitată, 60,88 milioane de lei, ci cu 930.000 de lei mai puțin.

Președintele a dat în judecată Autoritatea și a câștigat în primă instanță, dar nu a primit, până în acest moment, suma solicitată. Dacă va câștiga procesul cu AEP, președintele va încasa și cei 930.000 de lei care nu au fost rambursați anul trecut.

Traseul banilor

Nicușor Dan a restituit, potrivit declarației pentru Snoop.ro, toate împrumuturile luate, în valoare de 58,52 milioane de lei.

Nicușor Dan a cheltuit în campanie 60.881.409 de lei

Președintele a cerut rambursare pentru întreaga sumă. A primit cu 930.283 de lei mai puțin

Din suma primită a restituit împrumuturi în valoare de 58.527.915 de lei

În cont a rămas cu 1.421.952 de lei

A plătit impozit pe venit și CASS la suma din cont. În declarația de avere au rămas 1.248.092 de lei

Datoriile și venitul președintelui

Potrivit noii declarații de avere din iunie, președintele Nicușor Dan are trei datorii către:

100.000 de euro către Garanti Bank 2007 – 2032

27.000 de euro către Dănilă Gențiana – 2012 – 2028

25.000 de euro către Dan Claudia (sora președintelui) – 2022-2028

AEP, potrivit G4Media, susține că Nicușor Dan a plătit în precampania din 2025 împrumutul luat de la sora sa. Președintele a declarat pentru G4Media că nu a achitat împrumutul din 2022, ci împrumuturi luate în 2025 „pentru acoperirea unor cheltuieli urgente de precampanie”.

Nicușor Dan a obținut în 2025, venituri în calitate de primar în valoare de 127.146 de lei, iar ca președinte 93.567 de lei.

Președintele deține, din 2007, un teren de 7.460 de mp la Predeal, dar nu are vreun imobil. Locuiește cu chirie într-un apartament din București.

El a acordat un împrumut de 20.000 de euro lui Istrate Gabriel.

Printre persoanele care au donat în campania lui Nicușor Dan sunt: