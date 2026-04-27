Noua mișcare a lui Elon Musk: XChat, aplicația care promite zero monitorizare pentru utilizatorii X

Elon Musk lansează XChat, o aplicație nouă pentru mesaje. Aceasta funcționează doar cu contul de X, este criptată și promite că nu are reclame sau monitorizare, potrivit News.ro.

Funcția internă de comunicare a rețelei X are acum o aplicație separată și specializată strict în acest sens, numită XChat. Rețeaua socială a lui Elon Musk, cunoscută anterior drept Twitter, încearcă să îmbunătățească funcția de comunicare oferită propriilor utilizatori, lansând o aplicație dedicată special acesteia.

Spre deosebire de restul aplicațiilor de comunicare, ce folosesc un cont sau numărul de telefon pentru autentificare, XChat este dedicată exclusiv utilizatorilor rețelei sociale X, astfel că autentificarea se face cu contul de X.

Noua aplicație permite comunicarea cu orice persoană ce are cont pe X, „într-un spațiu privat, construit pentru conversații”. Compania lui Musk precizează că XChat funcționează fără reclame și nu monitorizează activitatea celor care o folosesc.

Schimburile de mesaje sunt securizate folosind criptarea end-to-end (o metodă de securitate prin care doar expeditorul și destinatarul pot citi mesajele), o funcție care nu lipsește nici de la aplicații mai populare, precum WhatsApp sau iMessage.

Noua aplicație este disponibilă acum în App Store, putând fi instalată pe iPhone și iPad.

