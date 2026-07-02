Nouă oameni au muncit să salveze o pisica blocată la metrou, după o mobilizare pe rețelele de socializare. Povestea reușitei după cinci zile de încercări 

Situația unei pisici blocate pe șinele stației de metrou Politehnica din București a stârnit o mulțime de reacții pe rețelele de socializare. Și a dus la o mobilizare concretă. După mai multe zile de încercări, pisica a fost salvată.

„Pisica de la metrou este în siguranță”, a anunțat Asociația Sache Vet în această dimineață, pe Facebook. Postarea de pe Facebook a adunat, în șapte ore de la postare, peste 12.000 de aprecieri și sute de distribuiri.

Anterior, alte postări despre cazul pisicii a adunat la fel de multe reacții. Apelul a fost lansat marți de o femeie care nu vrea să apară în spațiul public.

„Încerca să o prindă, să o aducă pe peron și pisica doar venea până la margine”, a spus Laura Enache, directoare de programe la Asociația Sache Vet, într-un dialog cu HotNews.

„Ea deja mergea de două seri în zonă, până să o contactăm, deci practic au fost patru seri în care s-a încercat ca pisica să fie capturată”, mai explică ea.

Apoi, Asociația și-a oferit ajutorul și s-a obținut aprobarea de la Metrorex. S-a lucrat două nopți doar în timpul nopții, în intervalul 00:30 și 04:00, când curentul electric din șine este deconectat. „Cuștile spre ora 4 dimineața au fost retrase, deoarece urma să fie din nou alimentată cu energie electrică toată șina de tren”.

Mobilizare a nouă persoane pentru a salva pisica

În noaptea de miercuri spre joi, la aproximativ ora 02:00, pisica a fost salvată. Nouă oameni au intervenit, spune Laura Enache.

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Alături de ea, au intrat în subteran patru angajați de la Metrorex, doi reprezentanți de la Protecția Animalelor Sector 1, femeia care a semnalat cazul către asociație și salvatorul Ion Dobre, care este „recunoscut pentru modalitățile ingenioase în care reușește să captureze felinele aflate în pericol”, după cum îl descrie reprezentanta ONG-ului.

Cât de mult a ajutat mobilizarea de pe rețelele de socializare

Laura Enache a lăudat implicarea oamenilor și reacțiile de pe rețelele de socializare, însă a vorbit și despre un „revers al medaliei”, în special în fața criticilor că nu s-a intervenit mai rapid.

„Înțeleg că în spațiu public cetățenii au fost nemulțumiți că nu a existat o reacție mult mai rapidă la acest caz. Dar având în vedere riscurile care există pentru pătrunderea în subteran și pentru salvarea unui animal, putem să înțelegem oricum și de ce această reticență”, a mai explicat ea.

Ce se va întâmpla cu pisica

Pisica se află acum în spitalul Asociației Sache Vet, unde primește îngrijiri medicale din partea medicilor veterinari, însă se află în stare stabilă, ne-a spus Laura Enache.

„Am plecat cu ea de la fața locului direct la spitalul nostru și încă de aseară am pus-o în condiții de siguranță și am lăsat-o să se liniștească, iar astăzi a fost evaluată de către echipa noastră”, a explicat ea.

După ce va fi externată din spitalul veterinar, pisica va fi adoptată de către femeia care a semnalat și a participat în toate zilele la salvarea animalului.

„Chiar domnișoara care a semnalat cazul pisicului ar dori să-l și adopte”, a mai spus Laura Enache.