Nouă proiecte de spitale cu șantiere în construcție, finanțate inițial din PNRR, continuă cu bani europeni dintr-un alt program

Nouă proiecte de spitale cu șantiere în construcție, care au fost finanțate inițial din PNRR, vor continua cu bani europeni nerambursabili din Programul Sănătate 2021–2027. Guvernul a aprobat, joi, un memorandum de transfer al celor nouă spitale în noul program de finanțare, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Cele nouă spitale sunt:

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – relocarea și modernizarea secției de oncologie și înființarea compartimentului de cardiologie intervențională;

Centrul de Politraumǎ de la Pitești;

Spitalul Județean de Urgență Pitești – laborator de radioterapie;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Oradea – construire și dotare corp nou de clădire;

Spitalul de Urgență al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București – sediu nou;

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu – spital nou, etapa I (secțiile oncologie și neurologie);

Institutul Regional de Oncologie Timișoara;

Spitalul nr. 2 Vaslui – construire secții noi;

Spitalul Județean de Urgență Bacău – finalizare proiectare și execuție Pavilion Municipal și integrarea în ansamblul medical al spitalului.

„Investițiile în spitale nu se opresc. România are nevoie de spitale moderne și sigure, cât mai repede. Pe lângă cele 8 spitale majore care rămân finanțate prin PNRR, alte 9 proiecte deja începute, cu șantiere în derulare, vor continua prin Programul Sănătate 2021–2027, cu fonduri europene nerambursabile”, spune ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Cele opt spitale care vor fi construite cu bani din PNRR sunt:

Spitalul de Urgență Cluj – recompartimentare clădire existentă și extindere cu un corp nou;

Spitalul din Craiova – pavilion de medicină operațională – politraumă în cazarma 1053;

Spitalul Județean de Urgență Bistrița – extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei clădiri noi;

Spitalul „Agripa Ionescu” din Balotești – modernizarea infrastructurii;

Spitalul Sibiu – realizare pavilion nou – bloc chirurgical politraumă din cazarma 1044;

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București – clădirea „Zerlendi” – centrul de diagnostic şi tratament al tuberculozei;

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș – construire centru chirurgical cardiovascular;

Spitalul Județean Constanța – construire corp nou, departament sănătatea mamei și copilului.

În aprilie anul acesta, Marcel Boloș, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, afirma că țara noastră negociază cu reprezentanții Comisiei Europene ca proiectele din 13 spitale să fie realizate cu bani din PNRR, iar alte 6 care s-au aflat inițial pe listă să fie finanțate printr-un împrumut de la Banca Europeană de Investiții.

Inițial, 27 de spitale din România urmau să primească fonduri nerambursabile din PNRR pentru sedii, corpuri de clădire sau pavilioane noi. În septembrie 2023, Alexandru Rafila anunța că România a pierdut 740 de milioane de euro nerambursabili în urma modificării PNRR, iar lista fusese redusă la 21 de spitale.