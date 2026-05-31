Noua strategie de luptă a Ucrainei vizează un punct sensibil al armatei ruse. „Deocamdată nu există nicio soluție”

După ce a folosit timp de peste un an drone cu rază medie de acțiune pentru a lovi depozite de muniție, centre de comandă și sisteme de apărare antiaeriană, Ucraina își concentrează acum atenția asupra unui nou obiectiv: logistica armatei ruse. Potrivit unei analize publicate de Kyiv Independent, această strategie poate crea probleme serioase Moscovei, după cum recunosc chiar și analiști militari ruși.

Ucraina folosește drone cu rază medie de acțiune pentru a lovi ținte aflate la 25-200 de kilometri de linia frontului, iar cele mai noi atacuri vizează camioane de aprovizionare, cisterne și alte vehicule folosite pentru transportul combustibilului, muniției și echipamentelor necesare trupelor de pe front.

„Pur și simplu incendiază tot. Cum putem face față acestei situații? Deocamdată nu există nicio soluție”, scrie pe blogul militar rus Victory Volunteers.

Campania în expansiune a Ucrainei cu drone împotriva Rusiei

Multe dintre atacuri au fost efectuate de Corpul Azov cu ajutorul dronelor „Hornet”, produse de compania Eric Schmidt Perennial Autonomy. Cu un cost de aproximativ 5.000 de dolari, o încărcătură explozivă de 5 kilograme și o rază de acțiune de până la 200 de kilometri, Hornet dispune de funcții de țintire semi-autonomă și poate fi produsă în număr mare.

Această dronă de dimensiuni reduse a devenit o componentă importantă a arsenalului tot mai eficient de drone de atac cu rază medie de acțiune al Ucrainei, folosite tot mai des pentru a vâna vehicule logistice rusești aflate mult în spatele liniilor frontului.

Succesul inițial al campaniei s-a datorat parțial unei modificări realizate de ucraineni asupra dronelor Hornet.

„A fost inițiativa Azov de a adăuga sistemul de comunicații prin satelit Starlink pe Hornet”, a declarat pentru Kyiv Independent Rob Lee, cercetător principal la Foreign Policy Research Institute și expert în armata rusă. Potrivit acestuia, modificarea a crescut semnificativ raza de acțiune a dronei și rezistența sa la bruiajul electronic rusesc.

Un aspect important este că Perennial Autonomy a acceptat modificările aduse de Azov pentru a crește eficiența în luptă a dronei.

„Susțin orice modalitate de îmbunătățire a produsului”, a spus Lee.

Azov a început să își facă publice eforturile de a paraliza logistica rusă la mijlocul lunii aprilie, printr-un videoclip în care dronele Hornet loveau ținte rusești și survolau repere cunoscute, inclusiv arena Donbas din orașul ocupat Donețk.

Cum au fost adaptate dronele folosite de Ucraina

Pe fondul succeselor raportate de Azov, ministrul ucrainean al Transformării Digitale, Mykhailo Fedorov, a anunțat recent o nouă campanie menită să consolideze capacitățile Ucrainei în acest domeniu.

„Lansăm un program separat numit «Blocada logistică» pentru a extinde atacurile la adâncime operațională și pentru a distruge sistematic capacitățile Rusiei din spatele frontului”, a scris Fedorov pe Telegram, pe 27 mai.

„Obiectivul nostru este să creștem și mai mult presiunea asupra rușilor în spatele liniilor lor și să îi privăm de capacitatea de a desfășura operațiuni ofensive active”, a adăugat el.

Fedorov a anunțat și alocarea a încă 5 miliarde de grivne (aproximativ 113 milioane de dolari) pentru cele mai eficiente unități de pe front implicate în astfel de operațiuni.

În același timp, numărul unităților ucrainene care desfășoară atacuri de acest tip este în creștere rapidă, acestea utilizând o gamă variată de drone cu rază medie de acțiune.

Cu o zi înainte de anunțul lui Fedorov, Brigada 412 „Nemesis” din cadrul Forțelor pentru Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei a anunțat pe Telegram că a „lansat o vânătoare la scară largă împotriva logisticii inamice în sudul Ucrainei”, folosind „aripi de atac secrete care nu au mai apărut până acum în spațiul public”.

Unitatea a publicat imagini cu noile sale muniții rătăcitoare lovind mai multe vehicule logistice rusești.

Campania ucraineană, devenită tot mai eficientă, va avea „în mod clar un anumit efect asupra capacității Rusiei de a desfășura operațiuni ofensive”, consideră Rob Lee, deși acesta avertizează că impactul general al campaniei rămâne dificil de evaluat.

La rândul său, analistul Anton Zemlianyi, analist principal la Centrul Ucrainean pentru Securitate și Cooperare, un think tank cu sediul la Kiev, susține că operațiunea a produs deja „rezultate semnificative” și apreciază că, dacă ritmul atacurilor va crește, Ucraina ar putea chiar să „întrerupă aprovizionarea anumitor sectoare ale frontului”, ceea ce ar permite forțelor ucrainene să lanseze eventuale contraofensive.

Cei doi experți sunt de acord că Rusia va încerca inevitabil să se adapteze noii campanii ucrainene, însă succesul acestor măsuri rămâne incert. Eforturile Moscovei sunt complicate și de campania anterioară a Ucrainei împotriva sistemelor rusești de apărare antiaeriană, în urma căreia sute de astfel de sisteme au fost lovite sau distruse în teritoriile ocupate.

„Una dintre întrebările-cheie este cum va răspunde Rusia”, spune Lee.

„Dacă Rusia nu poate dezvolta contramăsuri eficiente, situația va deveni tot mai dificilă pe măsură ce anul avansează”, a adăugat el.

Această evaluare este împărtășită de numeroși observatori.

„Aceasta va fi cea mai grea și cea mai dificilă vară pentru ruși”, a scris pe X Serhii Sternenko, consilier al ministrului ucrainean al Apărării. „Ce e mai rău abia urmează”, a adăugat el.

Bloggerii și analiștii militari ruși par chiar mai pesimiști în privința impactului pe care noile drone ucrainene îl pot avea asupra efortului de război al Rusiei.

Dacă nu vor fi luate măsuri urgente pentru limitarea efectelor acestor atacuri, „în următoarele luni logistica se va prăbuși”, a avertizat corespondentul de război rus Dmitry Steshin într-o postare pe Telegram.

„În ultima lună, inamicul a desfășurat atacuri foarte dense și bine coordonate asupra mai multor tipuri de ținte: instalații energetice, depozite și facilități de stocare”, a scris pe Telegram bloggerul militar rus „The Ghost of Novorossiya”, care a remarcat că zone din spatele frontului considerate până de curând relativ sigure „nu mai sunt astfel de câteva luni”.

„Acesta va fi un an foarte dificil”, a concluzionat el.