Noua variantă a legii salarizării a fost publicată. Creșteri de sporuri pentru anumite funcții

Sporul pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene şi primarii şi viceprimarii care implementează proiecte finanţate din fonduri europene a crescut de la 20% la 40%, conform proiectului actualizat al noii legi a salarizării, publicat vineri de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS), scrie Agerpres.

Astfel, la articolul 15 din proiect se arată că preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene şi primarii şi viceprimarii unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene rambursabile/nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile/nerambursabile pot beneficia de un spor cu o valoare de maximum 40% din indemnizaţia lunară în limita bugetului aprobat cu această destinaţie.

Personalul din instituţiile publice implicat în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene va putea beneficia de sporuri de până la 40% din salariul de bază, acelaşi care era trecut şi în varianta prezentată de minister în luna mai a acestui an.

Acest spor se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect şi cu progresul tehnic/financiar raportat.

Pentru fiecare proiect contractat, conducătorul instituţiei/autorităţii publice nominalizează, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect. Numărul maxim de persoane la nivelul unei instituţii sau autorităţi care pot fi nominalizate în echipele de proiecte pentru proiectele finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau fonduri externe rambursabile este cel stabilit de prevederile contractului/acordului/ordinului de finanţare semnat de către instituţia beneficiară cu autoritatea finanţatoare.

Sporul se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului, astfel cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanţare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect.

În cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice poate fi încadrat personal cu contract individual de muncă pe durată determinată, pe posturi în afara organigramei, prin act administrativ al conducătorului instituţiei cu scopul de a desfăşura exclusiv activităţi în cadrul proiectelor finanţate din fonduri europene.

Pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată, ocuparea posturilor se face în baza unei proceduri interne de recrutare şi selecţie, aprobată prin decizie a ordonatorului principal de credite, care să respecte cel puţin principiile transparenţei, tratamentului egal şi nediscriminării şi utilizării eficiente a fondurilor publice.

Reprezentanţii partidelor şi ministrul interimar al Muncii, Dragoş Pîslaru, au discutat vineri, la Palatul Cotroceni, pe tema legii salarizării, care este jalon PNRR. Discuţia a fost coordonată de consilierul prezidenţial Radu Burnete, a informat Administraţia Prezidenţială.

Proiectul poate ajunge la o valoare maximală de 7,3% din PIB şi o masă salarială de 12,1 miliarde de lei, a aunţat, vineri, după întâlnirea de la Palatul Cotroceni, Dragoş Pîslaru.