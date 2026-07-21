Noul Air Force One al lui Trump, primit cadou din Qatar, are „mici” probleme cu rachetele ghidate. „Pot apărea de nicăieri”, spun experții

Decizia de lăsare la sol, recent anunțată pentru aeronava Air Force One a președintelui Donald Trump, oferită de Qatar, este probabil destinată update-urilor din domeniul securității, spun experții, deși aceștia se întreabă dacă o lună este suficientă pentru îmbunătățirea semnificativă a sistemelor de apărare ale noului avion, a scris luni Reuters.

Duminică, Trump a declarat că avionul Boeing 747, care a început să-l transporte începând din 1 iulie, va fi trimis în curând pentru a fi „echipat la maximum” cu noi capacități, un proces care, potrivit liderului american, va dura aproximativ o lună.

Nivelul de pregătire în materie de securitate al avionului a ajuns să fie pus sub semnul întrebării după ce Trump a trecut brusc la modelul mai vechi de Air Force One pentru etapa vizitei lui din Turcia către Regatul Unit, pe 8 iulie, pe fondul escaladării tensiunilor cu Iranul.

Noul avion, cu linii în roșu, alb, albastru închis și auriu alese de Trump, este un Boeing 747 oferit Statelor Unite de către Qatar anul trecut și modernizat de către contractorul din domeniul apărării L3Harris Technologies. Aeronava urma să servească drept înlocuitor temporar, în contextul în care Boeing s-a confruntat cu dificultăți în livrarea avioanelor Air Force One de nouă generație, livări care întârzie de mult timp.

„Flota standard Air Force One dispune de un set sofisticat de sisteme de protecție, inclusiv sisteme antirachetă, dar Casa Albă pare să fi acceptat un nivel de protecție mai redus pentru avionul din Qatar, pentru a-l putea pune în zbor cât mai repede”, a declarat Douglas Birkey, director executiv al Institutului Mitchell pentru Studii Aerospațiale.

Birkey a afirmat că aeronava a fost probabil configurată pentru medii cu amenințări „neutre sau de nivel redus” și că autoritățile lucrează în prezent la adăugarea unor sisteme de apărare suplimentare. Orice lucrări finalizate în decurs de o lună, a spus el, se vor limita probabil la sisteme non-cinetice, cum ar fi dispozitive de bruiaj electronic, dispozitive „de orbire” cu infraroșu concepute pentru a deruta rachetele dotate cu sensori termici și, eventual, la „chaff” – un nor de benzi metalice minuscule eliberate de la bordul unei aeronave pentru a dispersa semnalele radar și a devia munițiile ghidate prin radar.

Rachetele ghidate prin infraroșu au devenit o îngrijorare din ce în ce mai mare pentru planificatorii militari, a spus Birkey, deoarece sunt mai greu de detectat decât amenințările tradiționale ghidate prin radar și „pot apărea, într-un fel, de nicăieri”.

Forțele Aeriene americane nu au făcut niciun comentariu. „Noul Air Force One este perfect sigur pentru deplasările președintelui, dar va beneficia de modernizări și îmbunătățiri suplimentare în toamnă, care vor dura aproximativ o lună. În acest interval, președintele va zbura cu vechiul Air Force One”, a declarat luni purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

„Nu prea multe se pot face într-o lună”, a spus Mark Cancian, consilier principal la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. El a fost de acord că lucrările s-ar putea limita la actualizări de software sau la adăugiri precum rachete de semnalizare sau „chaff”.

Cancian a afirmat că decizia de a fi schimbată aeronava prezidențială în Turcia a urmat probabil informațiilor actualizate despre amenințările din partea Iranului, ceea ce i-a determinat pe oficiali să concluzioneze că nivelul de amenințare depășea riscurile la care avionul oferit de Qatar putea face față.

Democrații au pus sub semnul întrebării ritmul în care aeronava a fost pusă în serviciu, susținând că este nevoie de mai mult timp pentru finalizarea îmbunătățirilor legate de securitate.

Senatoarea Jeanne Shaheen a spus, la Salonul Aeronautic de la Farnborough, că Congresul SUA trebuie să examineze siguranța aeronavei. „Știam că există unele probleme legate de securitatea aeronavei. Știam asta încă de la început”, a punctat parlamentara democrată.