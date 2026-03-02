Noul ambasador al Statelor Unite în România își începe marți oficial mandatul. Cine este Darryl Nirenberg

Nicușor Dan îl va primi marți, de la ora 14.00, pe Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite în România, cu „ocazia prezentării scrisorilor de acreditare”, transmite Palatul Cotroceni.

Darryl Nirenberg, nominalizat oficial în luna iunie 2025 de Donald Trump pentru postul de ambasador al SUA la București, iar în decembrie 2025 a fost confirmat în funcţie prin votul Senatului american. Momentul de mâine de prezentare a scrisorilor de acreditare reprezintă începerea oficială a mandatului.

„Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Aşteptăm cu interes contribuţia sa la consolidarea politicii americane şi la reprezentarea Preşedintelui Trump în relaţia cu unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai noştri”, a transmis Ambasada SUA la Bucureşti, într-un mesaj pe Facebook, după confirmarea din Senat.

Președintele american Donald Trump a transmis că noul ambasador va ajuta la consoliderea legăturilor dintre România și SUA, la susținerea parteneriatul militar și la promovarea intereselor economice şi de securitate ale SUA în străinătate.

Cine e Darryl Nirenberg

În primăvară, la momentul propunerii de către președintele Donald Trump, Darryl Nirenberg era partener într-o firmă de avocatură de prestigiu din Washington, Steptoe.

„Darryl Nirenberg promovează și protejează interesele clienților în fața Congresului SUA, a agențiilor federale și a Casei Albe, fiind specializat în gestionarea problemelor complexe și adesea controversate. Este o autoritate în ceea ce privește procedurile legislative și parlamentare ale Senatului și combină în mod eficient cunoștințele de fond, expertiza procedurală și legăturile puternice cu factorii de decizie politică pentru a obține rezultate clare pentru clienți”, era descrierea sa de pe site-ul firmei de avocatură.

Potrivit prezentării făcute de partea americană, noul ambasador are 40 de ani de experienţă în politica externă, inclusiv în calitate de consilier al Comisiei pentru relaţii externe a Senatului. El este absolvent al Universităţii Colgate şi al Facultăţii de Drept a Universităţii George Washington.

Nirenberg va prelua această poziție de la Kathleen Kavalec care a părăsit această funcție în mai 2025. Ambasada a fost condusă în lipsa unui ambasador cu puteri depline de adjunctul şefului misiunii, Michael Dickerson. Kavalec era numită de fostul președinte american Joe Biden.