VIDEO Noul film Jurassic Park a debutat pe primul loc la box office și se conturează deja ca unul dintre marile succese ale verii

Un film cu dinozaurii domină din nou box office-ul. „Jurassic World Rebirth”, a șaptea parte a îndelungatei serii preistorice produse de studioul Universal, a obținut încasări de 147,3 milioane de dolari în primele cinci zile de la lansare doar pe piața internă din America de Nord, iar datele plasează noul film „Jurassic” ca un pretendent ferm la titlul de „blockbuster” al verii, relatează revista Variety, citată de News.ro.

Cu toate acestea, rezultatele inițiale sunt considerabil mai slabe comparativ cu cele mai recente filme din franciza care are deja 32 de ani și a generat, pe lângă vasta franciză cinematografică, și numeroase atracții în parcurile de distracții.

Însă analiștii sunt de părere că orice serie longevivă va experimenta, inevitabil, scăderi de încasări la box office, iar Universal a adoptat o strategie mai economicoasă cu Jurassic World Rebirth, care resetează din nou franciza cu o distribuție nouă formată din Scarlett Johansson, Jonathan Bailey și Mahershala Ali.

Filmul a costat 180 milioane de dolari pentru a fi produs, fără a include un buget consistent de marketing, ceea ce reprezintă o sumă semnificativ mai mică față de cei 250 de milioane de dolari pe care studioul i-a investit în filmele anterioare din seria Jurassic World, inclusiv ultimul dintre ele: Dominion din 2022.

Chiar dacă acest nou film nu trebuie să atingă pragul de un miliard de dolari pentru a deveni un succes comercial, este totuși o referință importantă, pe care toate cele trei filme din trilogia anterioară au reușit să o depășească. Iar Universal își dorește ca Rebirth să lanseze o nouă trilogie. Așadar, interesul susținut al publicului este esențial pentru a justifica un astfel de angajament pe termen lung.

Noul film „Jurassic”, singura lansare majoră a weekendului în cinematografe

Jurassic World Rebirth a fost singura lansare majoră a weekendului, așa că singura competiție a venit din partea filmelor deja lansate, inclusiv thrillerul cu curse F1 cu Brad Pitt și remake-ul live-action al Universal How to Train Your Dragon.

Pe locul al doilea s-a clasat, la mare distanță în spatele Jurassic World Rebirth, s-a clasat F1, care încasat încă 26,1 milioane de dolari pe piața internă din America de Nord, marcând o scădere de 54% față de debut.

Până acum, filmul produs de Apple a generat 109 milioane de dolari în America de Nord și 293,6 milioane de dolari la nivel global, după zece zile în cinematografe. Cu aceste încasări, F1 a depășit oficial epopeea istorică a regizorului Ridley Scott, Napoleon (care a obținut 221 milioane de dolari), devenind astfel cel mai de succes film al Apple.

Totuși, aceasta nu este o bornă spectaculoasă, având în vedere că Apple a lansat doar cinci filme în cinematografe până acum. Însă este un pas înainte în ceea ce privește ambițiile comerciale ale studioului aflat încă la început de drum.

O problemă este că F1 a fost extrem de costisitor, având un buget de producție de aproximativ 250 milioane de dolari, astfel că are nevoie de multe săptămâni în top pentru a-și justifica prețul exorbitant.

Două filme pentru toată familia, în top 5 al clasamentului box office

Pe locul al treilea s-a clasat How to Train Your Dragon, cu încasări de 9,7 milioane de dolari din 3.714 de cinematografe nord-americane, în al patrulea weekend de proiecții.

„Reboot”-ul adresat întregii familii a generat până în prezent 224 milioane de dolari pe piața internă a Hollywood și alte 516 milioane de dolari la nivel global.

Un alt film pentru toate vârstele, Elio produs de Disney și Pixar, s-a situat pe locul al patrulea, cu încasări de 4,9 milioane de dolari din 3.235 de săli cinematografice, în al treilea weekend de la lansare.

Un film de aventură intergalactică, acesta a obținut doar 54 milioane de dolari în America de Nord și 96 milioane de dolari la nivel global. În ciuda recenziilor bune, producția cu un buget de 150 milioane de dolari se conturează ca fiind unul dintre cele mai slab vândute filme Pixar din istorie.