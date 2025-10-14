Noul guvern al lui Macron ia în calcul un compromis major în privința vârstei de pensionare, pentru a-și asigura supraviețuirea

Premierul francez ia în calcul înghețarea reformei pensiilor până în 2027, cu scopul de a obține un compromis care să asigure supraviețuirea guvernului și adoptarea unui buget până la sfârșitul acestui an, scrie site-ul televiziunii BFM.

Sébastien Lecornu a discutat luni cu miniștrii săi și poziția favorizată în acest moment de prim-ministru este aceea a suspendării parțiale a reformei ce prevede creșterea vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani.

Este neclar deocamdată dacă acest compromis major, care presupune un pas înapoi important pentru președintele Emmanuel Macron, va permite supraviețuirea guvernului.

Partidul de extrema dreaptă Adunarea Națională (RN) și cel de extrema stângă Franța Nesupusă (LFI) au depus deja moțiuni de cenzură. Cele două partide au criticat nominalizarea unui nou premier și au cerut dizolvarea parlamentului și organizarea de alegeri legislative anticipate sau chiar demisia lui Macron.

Partidele de dreapta, aliate ale ultimelor guverne ale lui Macron, au subliniat că nu susțin suspendarea reformei.

LR „nu va susține” guvernul dacă acesta suspendă reforma pensiilor, dar nici „nu îl va cenzura” dacă reforma va fi suspendată, a spus François-Xavier Bellamy, vicepreședinte al partidului Les Républicains (LR).

Acesta a avertizat însă că suspendarea reformei va fi „o iresponsabilitate absolută”.

Potrivit calculelor făcute de presa franceză, ar mai fi nevoie de aproximativ 24 de voturi pentrui răsturnarea noului guvern – iar soarta exercutivului ar putea fi decisă de Partidul Socialist.

Socialiștii au subliniat că votul lor va fi influențat de o serie de cereri formulate către guvernul Lecornu, principala solicitare vizând chiar suspendarea reformei pensiilor.

Lecornu și-a prezentat noul guvern duminică seara, la doar două zile după ce a fost numit din nou în funcție.

Noul cabinet este format atât din funcționari publici, cât și din politicieni, inclusiv unii care au fost numiți în timpul primei încercări a lui Lecornu de a forma un guvern săptămâna trecută.

Nemulțumirea față de componența acelui guvern l-a determinat pe prim-ministrul în vârstă de 39 de ani, un aliat apropiat al lui Emmanuel Macron, să-și prezinte demisia după doar 14 ore, aruncând Franța într-o criză.