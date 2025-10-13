Premierul francez Sébastien Lecornu a anunțat noul guvern, dar nimeni nu știe cât va supraviețui / Noua echipă executivă are o misiune majoră

Prim-ministrul francez Sebastien Lecornu (dreapta), cu o imagine a președintelui Franței, Emmanuel Macron, pe fundal, în timpul unui interviu la postul de televiziune francez France 2, Paris, pe 8 octombrie 2025. FOTO: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Guvernul are scopul principal de a elabora bugetul Franței înainte de sfârșitul anului. Acest scop va depinde însă de compromisul pe care centriștii lui Emmanuel Macron îl vor face cu stânga, în special în privința reformei pensiilor, scriu AFP și Le Monde.

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu și-a prezentat noul guvern duminică seara, la doar două zile după ce a fost numit din nou în funcție.

Noul cabinet este format atât din funcționari publici, cât și din politicieni, inclusiv unii care au fost numiți în timpul primei încercări a lui Lecornu de a forma un guvern săptămâna trecută.

Nemulțumirea față de componența acelui guvern l-a determinat pe prim-ministrul în vârstă de 39 de ani, un aliat apropiat al lui Emmanuel Macron, să-și prezinte demisia după doar 14 ore, aruncând Franța într-o criză.

Printre cei care rămân în funcție se numără ministrul justiției Gérald Darmanin, ministra bugetului Amélie de Montchalin și ministrul de externe Jean-Noël Barrot, centriști care ocupă aceste funcții de la începutul acestui an.

Ținte majore: adoptarea bugetului și reducerea deficitului

Roland Lescure, un aliat al președintelui Emmanuel Macron, care fusese numit ministru al economiei și finanțelor în guvernul eșuat al lui Lecornu, va rămâne și el în funcție.

Lescure se confruntă cu sarcina dificilă de a adopta bugetul pentru anul viitor, reducând în același timp deficitul masiv al cheltuielilor publice ale Franței, care îngrijorează piețele financiare și instituțiile internaționale.

Lecornu urmează să-și prezinte luni planurile bugetare pentru anul viitor și să-și expună prioritățile politice într-un discurs în fața parlamentului francez în zilele următoare.

Conservatoarea Catherine Vautrin, care a ocupat funcția de ministră a sănătății și muncii în guvernul fostului prim-ministru François Bayrou, este noa ministră a forțelor armate.

Conservatoarele Annie Genevard și Rachida Dati — cea din urmă candidând la funcția de primar al Parisului anul viitor — vor rămâne în funcțiile de ministră a agriculturii și, respectiv, ministră a culturii.

Includerea lor în guvern înseamnă că ele nu mai pot pretinde că aparțin partidului conservator Les Républicains, a declarat gruparea politică într-un comunicat emis duminică seara.

Comunicatul precizează că conducerea partidului a votat vineri împotriva participării la următorul guvern francez.

Șeful poliției din Paris, Laurent Nuñez, va ocupa funcția de ministru de interne, funcție deținută anterior de liderul LR Bruno Retailleau, care nu face parte din noul guvern. Fostul șef al companiei feroviare de stat franceze SNCF, Jean-Pierre Farandou, va ocupa funcția de ministru al muncii.

Un compromis cu socialiștii

„A fost numit un guvern cu misiune specială pentru a elabora bugetul Franței înainte de sfârșitul anului. Aș dori să mulțumesc femeilor și bărbaților care s-au angajat în mod liber în acest guvern, lăsând deoparte interesele personale și partizane”, a declarat Lecornu într-o postare pe X.

„Un singur lucru contează: interesele țării”, a spus el.

Rămâne de văzut cât va dura acest guvern. Emmanuel Macron are un mandat prezidențial până în 2027, dar nu dispune de o majoritate în parlamentul fragmentat, împărțit în trei facțiuni: extrema dreaptă, centriștii și stânga.

Partidul de extremă dreapta Adunarea Națională și partidul de extremă stânga Franța Nesupusă au anunțat deja că vor vota împotriva guvernului. Împreună, acestea controlează mai mult de o treime din locurile din Adunarea Națională Franceză, camera inferioară a parlamentului.

Cele două partide au cerut dizolvarea parlamentului și organizarea de alegeri anticipate sau chiar demisia lui Macron.

Partidul Socialist, al cărui sprijin tacit va fi esențial pentru supraviețuirea guvernului Lecornu, a indicat că va decide dacă va răsturna noul guvern pe baza propunerilor concrete ale lui Lecornu, în special cu privire la o posibilă suspendare a controversatei reforme a pensiilor adoptate de Macron.