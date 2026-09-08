Noul guvern britanic pregătește o lovitură simbolică puternică pentru Israel. Indignare în SUA: „Este o acțiune irațională”

Ministrul de Externe de la Londra se pregătește să anunțe sancționarea importurilor din coloniile israeliene ilegale din teritoriile palestiniene ocupate, scrie Reuters, o măsură care a provocat deja furie în Israel.

Marea Britanie va anunța marți o interdicție asupra importurilor din coloniile israeliene ilegale din Cisiordania ocupată, această măsură fiind prezentată ca o intensificare a sprijinului acordat de Regatul Unit soluției celor două state.

Este probabil ca Statele Unite să se opună ferm intervenției Marii Britanii, ambasadorul SUA în Israel fiind deja vocal pe această temă, iar unii reprezentanți din Israel au reacționat deja cu indignare, ministrul de Finanțe Bezalel Smotrich solicitând expulzarea ambasadorului britanic.

Impactul practic al deciziei va fi unul minim

Ministrul britanic de externe, Ed Miliband, aflat în funcție de șase săptămâni, a semnalat săptămâna trecută că dorește să redefinească politica față de Israel și că va anunța sancțiunile comerciale în cursul zilei de marți.

Impactul asupra comerțului bilateral anual, în valoare de 6 miliarde de lire sterline, va fi probabil minim, detaliile privind modul în care Marea Britanie va face diferența între mărfurile provenite din așezările din Cisiordania și produsele fabricate în Israel rămânând neclare.

Mărfurile provenite din colonii sunt în principal agricole, inclusiv produse proaspete și vin, și reprezintă doar o mică parte din fluxurile comerciale totale ale Israelului.

Diplomații străini afirmă că o interdicție la import ar putea fi dificil de aplicat, întrucât unele mărfuri provenite din Israel ar putea conține produse din colonii fără ca originea acestora să fie identificată.

Marea Britanie se opune planurilor de colonizare din zona E1

În discuție se află proiectul israelian de colonizare E1 din Cisiordania, despre care Miliband și alți politicieni occidentali au afirmat că ar traversa teritoriul pe care palestinienii îl revendică pentru propriul lor stat.

Organismele ONU și majoritatea guvernelor, inclusiv cel britanic, consideră colonizările israeliene din Cisiordania ilegale și privesc Cisiordania ca pe un teritoriu aflat sub ocupație militară.

Israelul susține că teritoriul este disputat, nu ocupat, și afirmă că evreii au un drept istoric asupra acestui teritoriu.

Marea Britanie și alte țări europene au criticat în luna august planurile Israelului privind colonizarea zonei E1, iar ministrul muncii și pensiilor, Pat McFadden, a declarat că aceste evoluții stau la baza sancțiunilor.

„Motivul pentru care pericolul a devenit mai urgent este intensificarea activității de colonizare din ultimele săptămâni și luni”, a declarat el marți la Times Radio.

Spania, Irlanda și Olanda au anunțat măsuri similare

Relațiile dintre Israel și Marea Britanie au devenit din ce în ce mai tensionate în ultimii ani, Londra criticând comportamentul Israelului în Gaza, extinderea așezărilor din Cisiordania și creșterea numărului de atacuri ale coloniștilor asupra palestinienilor.

Spania, Irlanda și Olanda au luat la rândul lor măsuri pentru a interzice importurile de mărfuri provenite din coloniile israeliene din Cisiordania, deși nu toate interdicțiile au intrat încă în vigoare.

UE nu a reușit să ajungă la un consens pentru o măsură la nivelul întregului bloc comunitar.

McFadden a declarat pentru Sky News că Israelul va rămâne un partener comercial important pentru Marea Britanie și că nu va exista un boicot al tuturor mărfurilor israeliene.

Avertismentul ambasadorului SUA în Israel

Prim-ministrul britanic Andy Burnham, în funcție din iulie, a discutat luni despre Orientul Mijlociu într-o convorbire telefonică cu președintele SUA, Donald Trump, ocazie cu care a subliniat „importanța soluției celor două state”, potrivit biroului său.

Într-o reacție la așteptatul anunț al Londrei, ambasadorul SUA în Israel Mike Huckabee a avertizat că relațiile bilaterale Washington-Londra ar putea fi afectate de o astfel de decizie.

„Sunt dispuși să provoace pagube majore oricăror britanici care desfășoară activități comerciale în anumite state din SUA?”, a întrebat el, într-un interviu la BBC.

„Nu știu care vor fi toate sancțiunile naționale, repercusiunile sau măsurile de retorsiune din partea SUA. (Acestea) nu au fost încă anunțate. Dar știu că există o serie de state – permiteți-mi să menționez unul, unul dintre cele mai mari state americane, Florida – care au o lege conform căreia, dacă se ia această măsură, britanicii nu vor mai putea face afaceri cu nicio companie din Florida”, a spus el.

„Este o acțiune irațională. Asta vreau să spun. Nu înțeleg ce se urmărește prin asta”, a mai spus emisarul american.

Israelul atacă Londra prin Insulele Falkland

Miniștrii israelieni Itamar Ben Gvir și Bezalel Smotrich au cerut și ei ca Israelul să impună sancțiuni împotriva Marii Britanii în legătură cu Insulele Falkland.

Smotrich, ministrul finanțelor din Israel, a cerut expulzarea ambasadorului britanic în Israel și a declarat: „Nu vom fi un preș călcat în picioare al unui guvern antisemit, într-o țară cucerită de islamul radical, care încearcă să se salveze de declinul economic și social atacând evreii și Statul Israel. Mandatul britanic în Țara Israelului a luat sfârșit.”

Ben Gvir, ministrul securității, a postat pe X, în limba spaniolă, solicitându-i prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu să sancționeze Marea Britanie pentru „ocuparea” Insulelor Falkland.

„Este timpul ca statul Israel să recunoască public că Insulele Malvine (denumirea argentiniană pentru Insulele Falkland) sunt teritoriu argentinian aflat sub ocupație, pe care britanicii îl fură cu forța de la poporul argentinian”, a scris Ben Gvir.