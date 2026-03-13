Noul lider suprem al Iranului „este rănit, probabil desfigurat”. Ultimele date prezentate de SUA despre Mojtaba Khamenei
Noul lider suprem al Iranului este „speriat” și „rănit”, iar acesta „se află pe fugă” și „nu are legitimitate”, a anunțat vineri, într-o conferință de presă, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, potrivit BBC și Reuters.
Mojtaba Khamenei nu a fost văzut în public de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. El a fost ales lider suprem ca urmare a uciderii tatălui său în urma atacurilor americane și israeliene. Alegerea sa a fost făcută cu sprijinul Gărzilor Revoluționare, forța paramilitară a regimului islamic al Iranului.
Mojtaba Khamenei nu a fost văzut public după ce a fost ales duminică drept lider suprem. Primul său mesaj a venit joi, printr-o declarație citită de un prezentator de televiziune. În acestea, el a promis că va menține Strâmtoarea Hormuz închisă și a îndemnat țările vecine să închidă bazele americane de pe teritoriul lor, în caz contrar Iranul riscând să le ia în vizor.
„Rănit și probabil desfigurat”
Un oficial iranian a declarat miercuri pentru Reuters că noul lider suprem a fost ușor rănit, dar își continuă activitatea, după ce televiziunea de stat l-a descris ca fiind rănit în război. Vineri, secretarul american al Apărării a dat date noi despre soartea acestuia.
„Știm că noul așa-zis lider suprem nu este chiar atât de suprem, este rănit și probabil desfigurat. A dat ieri o declarație. Una slabă, de fapt, dar nu a fost nici voce, nici video. A fost o declarație scrisă”, a spus Hegseth într-o conferință de presă.
„Iranul are o mulțime de camere și o mulțime de înregistratoare de voce. De ce o declarație scrisă? Cred că știți de ce. Tatăl său – mort. Este speriat, este rănit, este pe fugă și îi lipsește legitimitatea.”
„Cel mai mare număr de atacuri aeriene asupra Iranului”
În aceeași conferință de presă, Hegseth a precizat că conducerea Iranului se ascunde, iar voința Americii este „de neclintit”.
„Opțiunile noastre sunt la maxim, iar capacitățile noastre continuă să se consolideze”, a spus șeful Pentagonului.
Președintele Trump deține controlul, spune el. „El va stabili ritmul, viteza și momentul acestui conflict.”
Hegseth a mai afirmat că SUA vor lansa „încă o dată, cel mai mare număr de atacuri aeriene pe care America le-a efectuat vreodată deasupra Iranului”.