Noul lider suprem al Iranului „este rănit, probabil desfigurat”. Ultimele date prezentate de SUA despre Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei, fiul liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei (care a fost ucis în atacul lansat de SUA și Israel din 28 februarie) Foto: Profimedia

Noul lider suprem al Iranului este „speriat” și „rănit”, iar acesta „se află pe fugă” și „nu are legitimitate”, a anunțat vineri, într-o conferință de presă, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, potrivit BBC și Reuters.

Mojtaba Khamenei nu a fost văzut în public de la începutul războiului din Orientul Mijlociu. El a fost ales lider suprem ca urmare a uciderii tatălui său în urma atacurilor americane și israeliene. Alegerea sa a fost făcută cu sprijinul Gărzilor Revoluționare, forța paramilitară a regimului islamic al Iranului.

Mojtaba Khamenei nu a fost văzut public după ce a fost ales duminică drept lider suprem. Primul său mesaj a venit joi, printr-o declarație citită de un prezentator de televiziune. În acestea, el a promis că va menține Strâmtoarea Hormuz închisă și a îndemnat țările vecine să închidă bazele americane de pe teritoriul lor, în caz contrar Iranul riscând să le ia în vizor.

„Rănit și probabil desfigurat”

Un oficial iranian a declarat miercuri pentru Reuters că noul lider suprem a fost ușor rănit, dar își continuă activitatea, după ce televiziunea de stat l-a descris ca fiind rănit în război. Vineri, secretarul american al Apărării a dat date noi despre soartea acestuia.

„Știm că noul așa-zis lider suprem nu este chiar atât de suprem, este rănit și probabil desfigurat. A dat ieri o declarație. Una slabă, de fapt, dar nu a fost nici voce, nici video. A fost o declarație scrisă”, a spus Hegseth într-o conferință de presă.

„Iranul are o mulțime de camere și o mulțime de înregistratoare de voce. De ce o declarație scrisă? Cred că știți de ce. Tatăl său – mort. Este speriat, este rănit, este pe fugă și îi lipsește legitimitatea.”

„Cel mai mare număr de atacuri aeriene asupra Iranului”

În aceeași conferință de presă, Hegseth a precizat că conducerea Iranului se ascunde, iar voința Americii este „de neclintit”.

„Opțiunile noastre sunt la maxim, iar capacitățile noastre continuă să se consolideze”, a spus șeful Pentagonului.

Președintele Trump deține controlul, spune el. „El va stabili ritmul, viteza și momentul acestui conflict.”

Hegseth a mai afirmat că SUA vor lansa „încă o dată, cel mai mare număr de atacuri aeriene pe care America le-a efectuat vreodată deasupra Iranului”.