Noul ordin al lui Putin: 1.550.500 de militari ruși activi / Zelenski avertizează: Încă 10.000 de soldați nord-coreeni vin pe front

Măsura decisă de la Kremlin vine în contextul în care atât forțele ruse, cât și cele ucrainene înregistrează pierderi în creștere, după mai bine de patru ani și jumătate de conflict.

Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret prin care efectivul militar autorizat este suplimentat cu 15.500 de persoane, potrivit The Guardian.

Astfel, numărul militarilor activi ruși ajunge la un total de 1.550.500, după ce noile posturi au fost adăugate la vechiul plafon de 1.535.000 de soldați stabilit în iulie.

De asemenea, ordinul ridică dimensiunea totală a Forțelor Armate Ruse, care include și personalul civil, la 2.441.630 de persoane. Aceasta reprezintă a patra extindere a armatei ruse din acest an și a șaptea de la începutul războiului la scară largă.

Pe lângă suplimentarea trupelor, Rusia intenționează să cheltuiască 17,1 trilioane de ruble (202,58 miliarde de dolari) pentru apărare în 2027, cu aproximativ 27% mai mult decât cele 13,5 trilioane de ruble prevăzute inițial în buget. Acesta va fi cel mai mare buget de la începutul războiului din Ucraina în 2022 și până acum, arată documentele guvernamentale consultate de Reuters.

Avertisment de la Kiev

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia a început o mobilizare suplimentară, crescând numărul de persoane recrutate prin diverse mijloace și planificând creșterea recrutării străinilor.

Peste 8.000 de militari nord-coreeni se află în prezent pe teritoriul rus, conform estimărilor ucrainene și sud-coreene.

„În plus, se fac pregătiri pentru desfăşurarea a încă 10.000 de soldaţi – aceştia sunt selectaţi pentru instruire şi apoi trimişi în Rusia”, a spus preşedintele.

În total, Coreea de Nord a trimis între 14.000 și 15.000 de soldați pentru a sprijini războiul Rusiei începând din 2024, majoritatea fiind dislocați în regiunea Kursk pentru a ajuta la respingerea unei incursiuni ucrainene.

Putin și liderul nord-coreean Kim Jong-un au confirmat pentru prima dată în 2025 că Coreea de Nord a trimis trupe să lupe de partea Rusiei, ambii descriindu-i pe soldați drept „eroi”.

Zelenski spune că Rusia plăteşte Coreei de Nord pentru acest ajutor, inclusiv cu tehnologie. În schimbul acestui sprijin şi cu asistenţa tehnică a Rusiei, în Coreea de Nord s-a stabilit producţia de drone de atac de tip Shahed.

„Aşa se extinde răul şi cum o ameninţare asupra vieţii într-o parte a lumii se răspândeşte în alte părţi. Aceasta poate fi depăşită doar împreună. Şi astăzi, mulţi din întreaga lume s-au exprimat cu privire la acest terorism rus, despre această cooperare între Rusia şi oricine poate permite şi mai multe ucideri. Aceasta trebuie contracarată”, a spus Zelenski, care a făcut un nou apel la parteneri să sporească presiunea sancţiunilor asupra Moscovei.

