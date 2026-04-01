Noul plan pentru scăderea prețurilor la pompă / Companiile petroliere, dispuse să contribuie la ieftiniri dacă statul reduce și el taxele

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că la finalul acestei săptămâni Guvernul va adopta noi măsuri care să reducă prețurile din benzinării, precum reducerea taxelor, inclusiv în colaborare cu companiile petroliere. Surse apropiate discuțiilor au precizat pentru HotNews că operatorii din sectorul petrolier ar fi mai degrabă de acord cu o contribuție voluntară, dar doar dacă nu se va lua și măsura taxării suplimentare.

„Am pregătit mai multe variante: reducerea accizelor, reducerea lor graduală, reducerea TVA, dar și o contribuție voluntară din partea companiilor petroliere. Această contribuție este similară cu cea care a fost implementată în 2022”, a spus Nazare, miercuri.

În plus, Ministerul Finanțelor lucrează și la un act normativ prin care profiturile excepționale ale companiilor petroliere să fie taxate suplimentar.

„Este vorba de profituri excepționale care sunt doar în această perioadă și nu au legătură cu activitatea curentă a companiei, asemănător cu regulamentul din 2022. Nu avem în acest moment un cadru european care să ne dea limitele în care să ne putem mișca, dar am folosit principiile din 2022, astfel încât să targetăm profiturile speculative”, a precizat ministrul.

Reducerea accizei ar putea fi între 5 și 15%, a mai spus Nazare. În schimb, scăderea TVA poate atrage o procedură de infringement, care înseamnă plata unor amenzi la Curtea Europeană de Justiție, iar țările care au recurs la această măsură deja au primit o prenotificare de la Comisia Europeană.

Potrivit surselor HotNews, companiile sunt de acord să contribuie voluntar la reducerea prețurilor, cu condiția ca statul să reducă taxele cu același nivel și să renunțe la suprataxarea veniturilor excepționale.

„OMV Petrom, spre exemplu, a propus în timpul discuțiilor din această perioadă reducerea taxelor care să ducă la o ieftinire de 40 de bani la pompă, urmând ca și companiile să vină cu o altă reducere de 40 de bani, în total o reducere de 80 de bani”, au spus sursele menționate.

Contactați de HotNews, reprezentanții OMV Petrom nu au comentat aceste informații și au precizat că așteaptă o decizie din partea statului.

Între timp, prețurile din benzinării deja au început să scadă, ca urmare a ordonanței aprobate săptămâna trecută de Guvern. OMV Petrom a redus prețul motorinei cu 40 de bani pe litru, iar pe cel al benzinei cu 3 bani pe litru.