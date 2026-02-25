Noul Ploom AURA în România: povestea lansării și locul produsului în planurile JTI

România a intrat pe harta țărilor în care JTI a lansat Ploom AURA, noul dispozitiv de tutun încălzit din portofoliul global al grupului. Dincolo de noutatea la nivel de produs și tehnologie, decizia se aliniază perfect la strategia companiei: piața locală contează pentru know-how și apetit pentru inovație.

În ultimii ani, JTI a accelerat investițiile în categoria produselor cu potențial de risc redus – dispozitive de incalzit tutunul, cu un focus puternic pe brandul Ploom. La nivel global, grupul a anunțat programe de 650 miliarde yeni (circa 3,7 miliarde de euro până în 2027), dedicate în principal produselor pentru tutun de încălzit și extinderii geografice a acestora. Ploom AURA este vârful de gamă al acestui efort, cu o tehnologie nouă de încălzire și un design gândit să concureze cu orice gadget premium din această nișă.

Pentru România, lansarea Ploom AURA a venit pe un teren deja pregătit: brandul Ploom a intrat pe piață în 2023, odată cu lansarea dispozitivului Ploom X Advanced, iar segmentul de tutun încălzit este în creștere, pe fondul interesului consumatorilor adulți pentru alternative la țigările clasice. JTI este prezentă local din 1993, a investit peste 300 de milioane de euro în operațiunile din țară și alte câteva zeci de milioane în proiecte sociale și culturale, iar fabrica sa exportă circa 75% din producție în peste 70 de țări. Toate sunt semne clare că rolul pieței locale crește în ecosistemul global al JTI.

Din perspectiva consumatorului adult de produse cu nicotină, Ploom AURA oferă o experiență de tutun mai echilibrată și mai rafinată. Dispozitivul folosește tehnologia Smart HeatFlow™, care încălzește rezervele cu tutun la o temperatură optimă, fără a le arde, pentru a elibera vapori cu gust bogat de tutun, dar fără fum. Designul compact, curbele fluide și materialele premium îl plasează în zona de lifestyle ca pe un obiect pe care îl scoți din buzunar la fel de natural ca telefonul sau căștile wireless, nu doar un „instrument de consum”.

Pentru JTI, Ploom AURA este și un statement strategic: compania își asumă că viitorul categoriei va fi definit de inovație, tehnologie și diversificare. Pentru România, este un semn că piața locală nu este doar „consumator” de inovație, ci și un actor important într-un lanț global de producție, export și dezvoltare de noi produse. Pentru consumatorii adulți de produse cu nicotină, este o opțiune în plus, mai sofisticată, mai discretă, în cadrul aceluiași obicei de consum, cu condiția să rămână o alegere responsabilă, informată și exclusiv pentru persoane de peste 18 ani.

PRODUSUL NU ESTE LIPSIT DE RISCURI ȘI CAUZEAZĂ DEPENDENȚĂ. 18+ DESTINAT ADULȚILOR CONSUMATORI EXISTENȚI DE PRODUSE CU NICOTINĂ.

Articol susținut de JTI România