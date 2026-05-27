Noul premier al Bulgariei cere Europei să regândească strategia față de războiul din Ucraina. „Când vorbim despre o umbrelă nucleară”

Prim-ministrul bulgar Rumen Radev consideră că Europa este în întârziere în eforturile sale de a începe negocieri cu Rusia și trebuie să facă o reevaluare foarte rapidă a strategiei sale și a abordării conflictului din Ucraina, relatează Agerpres citând agenția bulgară de știri BTA.

Urmărirea unei strategii de „pace prin putere” și încercările de a obține o „victorie convențională asupra celei mai mari puteri nucleare” prezintă un risc de escaladare periculoasă a războiului din Ucraina, a declarat Radev jurnaliștilor la Paris miercuri, înainte de a se întâlni cu președintele francez Emmanuel Macron.

„Suntem deja foarte aproape de o escaladare nucleară”

„O idee foarte târzie. Extrem de târzie”, a spus Radev, referindu-se la planurile Europei de negocieri. „Mă voi bucura dacă Europa va fi în sfârșit de acord să înceapă negocieri cu Rusia. Nu doar să înceapă. Europa ar fi trebuit să conducă aceste negocieri”, a mai spus premierul bulgar, ca răspuns la o întrebare legată de faptul dacă un lider european ar trebui să își asume un rol în discuțiile cu Moscova.

„Ceea ce mă îngrijorează este strădania Europei de a obține o victorie convențională asupra celei mai mari puteri nucleare, fără a avea capacitatea de a intercepta și contracara armele hipersonice moderne ale Rusiei. Acesta este un risc serios”, a adăugat Radev.

Prim-ministrul bulgar a avertizat asupra pericolului escaladării nucleare. „Când vorbim despre o umbrelă nucleară, trebuie să ne dăm seama că ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile și dorința cu orice preț de a avea pace prin forță ar putea duce la o escaladare nucleară. Suntem deja foarte aproape de aceasta, iar Europa trebuie să facă o reevaluare foarte rapidă a strategiei și abordării sale față de acest conflict”, a spus el.

„Bulgaria are un interes”

Radev a subliniat că Bulgaria a oferit până acum sprijin politic, umanitar, diplomatic și militar Ucrainei, dar a menționat că, în noul mediu de securitate, Sofia trebuie să fie precaută în ceea ce privește viitoarele angajamente financiare și militare. „Bulgaria are un interes, iar prima obligație a guvernului nostru este să garanteze nivelul de trai și securitatea cetățenilor bulgari. Abia atunci ne putem gândi la alocarea de bani în acest scop”, a spus el.

Referitor la informațiile conform cărora Franța discută modificări ale doctrinei sale nucleare și opțiuni pentru antrenament comun cu aliații, prim-ministrul Rumen Radev a declarat că Bulgaria nu a primit o invitație de participare. Potrivit lui, cel mai important lucru este ca diplomația să fie restabilită ca instrument principal pentru rezolvarea conflictului Rusia-Ucraina.