Noul prim-ministru britanic Andy Burnham a anunțat luni primul obiectiv al guvernului său laburist

Sprijinirea persoanelor fără adăpost este o prioritate a noului șef al guvernului de la Londra, care vrea de asemenea reducerea costurilor de trai și promite lansarea unui plan pe 10 ani pentru Regatul Unit, scriu Reuters și BBC.

Noul prim-ministru al Marii Britanii, Andy Burnham, s-a angajat luni să prezinte în scurt timp noi măsuri menite să contribuie la reducerea costului ridicat al vieții, înainte de a prezenta, mai târziu în acest an, un nou plan pe 10 ani pentru țară.

Burnham, care săptămâna trecută a devenit liderul Partidului Laburist, a fost numit luni de Regele Charles în funcția de prim-ministru.

Burnham a devenit al șaptelea prim-ministru al Marii Britanii din ultimul deceniu și a dat de înțeles că este pe deplin conștient de perioada de instabilitate, angajându-se să pună în aplicare un nou model economic în beneficiul unei națiuni „sătule” de schimbările frecvente de lideri.

O prioritate: persoanele fără adăpost

Burnham a spus că primele sale măsuri vor viza „eliminarea fenomenului persoanelor care dorm pe stradă în țara noastră”.

Luni dimineață, Burnham a făcut o vizită la un adăpost pentru persoanele fără locuințe din Victoria, centrul Londrei, oferind astfel un semnal cu privire la una dintre prioritățile sale în timpul mandatului.

În declarația făcută reporterilor la adăpostul „Passage”, el a afirmat că susținerea persoanelor fără adăpost necesită „un efort comun” din partea tuturor.

Referindu-se la programul „Everyone In”, lansat în timpul pandemiei Covid, el a spus: „Am reușit atunci, putem reuși și acum.”

„Nu am fost suficient de buni și trebuie să fim mai buni”

În fața a zeci de susținători adunați în fața noului său birou din Downing Street nr. 10, Burnham a afirmat că politicienii nu au reușit să asigure stabilitatea necesară pentru îmbunătățirea nivelului de trai, aspect pe care a promis că îl va schimba prin măsuri imediate și un plan pe termen lung care urmează să fie elaborat în cursul acestui an.

„Știu că oamenii de acasă sunt sătui de politică. Vă înțeleg și vreau să fiu sincer cu voi: nu am fost suficient de buni și trebuie să fim mai buni”, a spus el, vorbind fără note și renunțând la pupitrul pe care prim-miniștrii îl folosesc de obicei.

„Vom face din acest moment un punct de cotitură pentru Marea Britanie, aducând cele mai mari schimbări din ultimii 40 de ani. Un nou model politic și un nou model economic”, a spus el.

O perioadă complicată

Însă provocările majore abia urmează.

Burnham trebuie mai întâi să-și prezinte cabinetul, care face deja obiectul multor dezbateri în cadrul Partidului Laburist, și apoi să abordeze o lungă listă de probleme, de la creșterea economică anemică la criza costului vieții și performanțele slabe ale companiilor de utilități.

Keir Starmer, care a fost forțat să demisioneze de propriii deputați în urmă cu aproximativ o lună, a declarat că mandatul său de prim-ministru a fost „privilegiul vieții mele” și că îi dorește lui Burnham mult succes.

„Are sprijinul meu deplin”, a spus Starmer.

Burnham nu l-a menționat pe Starmer în discursul său, concentrându-se în schimb pe modul în care va implementa reforma. Totuși, el a recunoscut că o parte din programul său va necesita timp.

„În cursul acestui an, voi prezenta un nou Plan pentru Marea Britanie, un plan pe 10 ani, care va trasa o traiectorie de la situația actuală până acolo unde cred că ne dorim cu toții să ajungă Marea Britanie, indiferent de originea noastră sau de partidul pe care îl susținem”, a spus el.

Totuși, el a afirmat că le va oferi oamenilor „un răgaz acum”, urmând să prezinte marți măsuri menite să reducă costul de trai și modul în care le va finanța.

Pe lângă combaterea fenomenului persoanelor fără adăpost, Burnham a declarat că va construi mai multe locuințe sociale pentru a contribui la reducerea cheltuielilor cu asistența socială, ceea ce ar ajuta la finanțarea unor investiții mai mari în domeniul apărării.

Un moment semnificativ

Vineri, Burnham a descris alegerea sa în funcția de lider al Partidului Laburist drept „cel mai semnificativ moment de schimbare din politica noastră din ultimii 40 de ani”.

El a promis să schimbe radical sistemul politic pentru a ajuta o țară dornică de schimbare să devină una în care „traiul este mai accesibil, iar toți oamenii și toate regiunile sunt ridicate de la nivelul la care se află acum”.

Deputații laburiști îl consideră unul dintre puținii politicieni capabili să contracareze amenințarea reprezentată de partidul populist Reform UK al lui Nigel Farage, lucru pe care nu credeau că Starmer îl mai poate face.

Prima provocare a lui Burnham va fi alegerea guvernului și, în special, a ministrului de finanțe. Tensiunile din această axă a guvernului au dus la căderea administrațiilor anterioare.

Unul dintre primii favoriți pentru această funcție, ministrul pentru securitate energetică și zero emisii, Ed Miliband, a fost ținta unor declarații ostile, iar ministra de interne, Shabana Mahmood, pare acum favorită pentru acest post.

Duminică, Burnham a renunțat la planurile care prevedeau ca toți angajații să dețină un document de identitate digital, o măsură menită să combată migrația ilegală, dar considerată un „fiasco” de către o comisie interpartinică formată din parlamentari.

Primele convorbiri telefonice

Burnham a mai declarat luni că primele sale convorbiri telefonice vor fi cu președintele SUA, Donald Trump, și cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, adăugând că sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina va rămâne neschimbat sub conducerea sa.

Într-un clip înregistrat înainte de numirea sa oficială în funcția de lider britanic, dar difuzat după discursul său de la Downing Street, Burnham a fost întrebat pe cine va contacta mai întâi și dacă acesta va fi Trump, Zelenski sau un alt lider mondial.

El a răspuns că cei doi se vor număra printre primii interlocutori.

Burnham a spus că îi va transmite lui Zelenski că nu va exista „nicio schimbare” în sprijinul acordat de Marea Britanie Ucrainei și că îl va susține pe liderul ucrainean „100%”, așa cum a făcut-o și predecesorul său, Keir Starmer.

„Președintele Zelenski nu va avea nicio îndoială că sprijinul Marii Britanii este ferm și hotărât. Eu îi voi fi alături și personal”, a declarat Burnham.