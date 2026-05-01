Noul „punct fierbinte” al frontului din Ucraina. Cum așteaptă armata Kievului noua ofensivă plănuită de Moscova

Atât Ucraina, cât și Rusia vorbesc despre intensificare a luptelor pe numeroase sectoare ale frontului. Experți militari explică pentru Novaia Gazeta Europa unde au loc astăzi cele mai intense lupte și cum ar putea evolua ofensiva forțelor rusești în campania de vară.

Ministerul Apărării de la Moscova raportează constant noi victorii și anunță, de exemplu, capturarea de către militarii ruși a două localități omonime cu numele Novodmitrovka, în regiunile Sumî și Donețk ale Ucrainei.

Oleksandr Sîrski, comandantul-șef al armatei ucrainene, a scris recent pe canalul său de Telegram că rușii au intensificat acțiunile ofensive practic pe întreaga linie a frontului. Declarațiile lui sunt confirmate de militari ai Forțelor Armate ale Ucrainei.

„Rușii practic nu au încetat să atace pe direcția noastră, dar acum au organizat un asalt continuu”, a spus pentru Novaia Gazeta un ofițer ucrainean care folosește indicativul „Kozyr”. Acesta luptă lângă Konstantinovka, în regiunea Donețk.

„A apărut «zelenka» (n.r. – vegetație și frunze pe copaci), și ei imediat au împins pe fâșiile forestiere spre oraș. Încearcă, sub acoperirea vegetației, să se strecoare prin zonele de ucidere și să se strângă în zona urbană. Noi înregistrăm infiltrarea a zeci de grupuri mici pe zi. Majoritatea covârșitoare reușim să o depistăm și să o distrugem. Reușesc să pătrundă cu succes în oraș nu mai mult de o zecime dintre cei din trupele de asalt. Pe ceilalți îi lichidăm cu drone”, a mai relatat soldatul ucrainean.

„Pierderi nebunești” pentru ruși

Experții cu care au discutat jurnaliștii de la Novaia Gazeta spun că, în pofida creșterii semnificative a intensității atacurilor, forțele rusești au dificultăți majore în a înainta.

„În ianuarie, armata rusă a ocupat 231 de kilometri pătrați din teritoriul ucrainean. În următoarele două luni a fost vorba despre 138, respectiv 155 de kilometri pătrați. În aprilie, rușii au avansat doar 120 de kilometri pătrați. Și este vorba în mare parte despre capturarea unor fâșii forestiere, câmpuri și ruine ale unor sate mici de 10–15 case, distruse încă acum un an. Niciun centru regional, nod logistic sau alt obiectiv important nu a fost abandonat de Forțele Armate ale Ucrainei”, afirmă analistul ucrainean Oleksandr Kovalenko.

„Intensificarea activității ofensive înseamnă că rușii au început să se miște mai intens, să meargă în asalturi și să încerce să se infiltreze în orașele ucrainene”, explică și un alt expert militar, colonelul ucrainean în rezervă Roman Svițan.

„Acest lucru este legat în primul rând de faptul că a apărut «zelenka» (…) și fâșiile forestiere au început să protejeze mai bine soldații de drone. A apărut posibilitatea de a aduce în mod ascuns trupele la linia de contact, trecând prin zonele de ucidere. Totuși, în realitate, rușii avansează zeci sau sute de metri pe zi, suferind pierderi nebunești. Nu au încă suficiente forțe pentru a cuceri vreun oraș mare”, susține el.

Așa-zisele „zone de ucidere” sunt secțiunile de contact din linia frontului unde operează dronele rusești și ucrainene, lovind aproape imediat trupele ce încearcă să înainteze.

Un operator ucrainean de drone cu consola cu care își ghidează aeronava fără pilot, FOTO: Jana Cavojska / Zuma Press / Profimedia

Noul „punct fierbinte” al frontului din Ucraina

Pavlo Lakîiciuc, un alt expert, afirmă că rușii au început de la mijlocul lunii aprilie implementarea unei operațiuni ofensive strategice prin creșterea treptată a eforturilor, cu calculul că resursele necesare vor fi aduse pe parcursul desfășurării acesteia. O astfel de strategie este „un pas riscant”, potrivit acestuia.

Kovalenko subliniază că, pe întreaga linie de contact, cu o lungime de peste 1.200 de kilometri, cea mai periculoasă direcție pentru Ucraina în prezent este cea spre Kosteantînivka, care face parte din aglomerația Slaviansk–Kramatorsk.

Generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al Rusiei și comandantul suprem al forțelor de invazie, sugerase pe 21 aprilie că a început bătălia pentru acest oraș cu o populație de 67.000 de locuitori înainte de începerea războiului în februarie 2022.

Kovalenko consideră că tocmai acest sector va deveni cel mai disputat în timpul campaniei ofensive de primăvară-vară a forțelor rusești de invazie. Rușii nu controlează în acest moment nicio clădire administrativă din oraș.

Ei vor încerca să se infiltreze în zonele rezidențiale, să se strângă în subsoluri și ruine și să se fixeze în oraș, unde în prezent nu au poziții serioase, potrivit expertului militar. Acesta consideră însă că înaltul comandament de la Moscova a renunțat probabil la planurile de a captura complet orașul Ceasov Iar, care ar fi permis atacarea Kostantînovkăi dinspre est.

Colonelul în retragere Svițan spune, la rândul său, că pentru forțele ucrainene cel mai dificil sector al frontului este cel de lângă Kosteantînivka. Armata rusă încearcă să închidă localitatea într-un semicerc, intrând din sud și sud-est. Dar pe întreaga durată a campaniei de primăvară rușii au avansat aici cel mult un kilometru.

Soldați ucraineni staționați în Kosteantînivka, FOTO: Diego Herrera Carcedo / AFP / Profimedia

Cum ar putea arăta campania de vară a armatei ruse în Ucraina?



„Cred că rușii vor presa Forțele Armate ale Ucrainei pe întregul front până la începutul ofensivei de vară planificate de comandamentul Forțelor Armate ale Federației Ruse”, afirmă Svițan.

Potrivit acestuia, generalii ruși strâng în prezent forțe în zona de ariegardă, atât în ceea ce privește numărul de trupe, cât și tehnica militară. „Acestea pot fi folosite pe două direcții: pentru tentativa de a captura întreg teritoriul regiunii Donețk și în Zaporojie, pentru extinderea coridorului terestru către Crimeea”, spune fostul comandant ucrainean.

Ministrul ucrainean al apărării Mîhailo Fiodorov a trasat pentru forțele armate obiectivul de a distruge până la 50 de mii de „ocupanți” pe lună. Conform planului redactat de Kiev, atingerea acestei ținte va paraliza forțele rusești.

Experții subliniază că, pentru a priva trupele rusești de avantajul numeric, este necesar să se atingă indicatori care să depășească capacitatea lor de refacere și formare a rezervelor.

Generalul Oleksandr Sîrski afirmă că acest lucru se întâmplă deja.

„Faptul că, în condițiile intensificării luptelor, nu există schimbări vizibile pe linia frontului arată că ambele părți anticipează acțiunile adversarului, nu există decizii neașteptate”, consideră analistul Pavlo Lakîiciuc.

„În asemenea condiții, totul este determinat de rezistență, de stabilitatea apărării în luptă. Sau de caracterul surprinzător al loviturilor și contraatacurilor, care poate schimba brusc situația pe un sector sau altul al frontului. Și de resurse – cine va avea pentru mai mult timp”, subliniază el.