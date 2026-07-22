Noul șef al armatei ucrainene și-a ales adjunctul. Care sunt obiectivele noii conduceri a armatei Kievului

Noul comandant al armatei ucrainene, Mihailo Drapatîi a declarat, miercuri, că a fost însărcinat cu intensificarea acțiunilor contraofensive și lansarea unor noi operațiuni în interiorul Rusiei, informează Reuters.

„Președintele Ucrainei a stabilit obiective clare pentru noi: să continuăm și să intensificăm operațiunile ofensive în toate zonele, să plănuim noi operațiuni în spatele liniilor inamice, să dezvoltăm armata și tehnologiile sale și să extindem capabilitățile Forțelor Armate ale Ucrainei”, a scris Drapatîi, pe Facebook.

Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski l-a desemnat marți pe Drapatîi (43 de ani) în locul lui Oleksandr Sîrski (60 de ani), în cea mai amplă schimbare a conducerii armatei ucrainene de la începutul invaziei ruse în 2022.

Schimbarea a urmat unei remanieri a guvernului, în urma căreia a fost demis ministrul Apărării Mihailo Fedorov (35 de ani), ceea ce a scos la iveală disensiunile profunde din interiorul sistemului de apărare ucrainean.

Ucraina a intensificat în cursul acestui an atacurile asupra infrastructurii energetice și logistice rusești într-o încercare de a submina efortul de război al Moscovei.

Un ofițer din noua generație

Generalul-maior Ihor Skibiuk, fost comandant al forțelor aeriene de asalt, va deveni noul șef al Statului Major General, a precizat Drapatîi.

Drapatîi, un comandant respectat și cu experiență, este descris ca un general din noua generație. Predecesorul său, Sîrski a fost criticat dur pentru stilul rigid de comandă despre care unii oameni din subordine spun că a dus la pierderi foarte mari, nejustificabile.

Proteste de stradă în Kiev și în alte orașe au cerut demiterea lui Sîrski și reinstalarea în funcție a lui Fedorov. „Zelenski a ascultat protestatarii. Susțin înlăturarea lui Sîrski, iar numirea lui Drapatîi a fost alegerea corectă”, spune Ilona Ivcenko, o participantă la protestele din Kiev.

Zelenski a precizat că el și Drapatîi au decis deja cum Sîrski și fostul șef al Statului Major General Andrii Hnatov vor continua să servească în armata ucraineană, însă nu a dat alte detalii.

Fedorov a salutat numirea lui Drapatîi. Zelenski a anunțat că i-a oferit fostului ministru „un post decent” în aparatul de stat, însă Fedorov declarase anterior că-și dorește doar fostul post. În momentul de față, interimatul la Ministerul Apărării este asigurat de Evheni Hmara.