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Sorin Grindeanu și Kelemen Hunor, la congresul UDMR din octombrie 2025 Foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru
Opinii /

Noutatea zilei: UDMR s-a apropiat, din nou, de PSD

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Sunt zile în care pare că politic nu se întâmplă mare lucru. Noul guvern nu se zărește la orizont. Dar recentele evenimente și vot din Senat au adus o mișcare care s-ar putea dovedi importantă. 

  • Averile demnitarilor sunt secrete în integralitate, iar România a pierdut 770 de milioane de euro. 
  • Și am păcălit din nou Comisia Europeană.
  • Ce a câștigat România din planul PSD de a modifica pe ultima sută de metri legile integrității? Nimic. Dar PSD și UDMR și-au dat mâna din nou. 
  • Este dreptul lor, dar oamenii au și ei dreptul să știe. Am avut o discuție cu un important lider PSD. 

Senatorii PSD au decis, joi, fără să notifice Comisia Europeană, să schimbe esențial legile integrității. 