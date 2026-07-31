Noutatea zilei: UDMR s-a apropiat, din nou, de PSD

Senatorii PSD au decis, joi, fără să notifice Comisia Europeană, să schimbe esențial legile integrității.

Sunt zile în care pare că politic nu se întâmplă mare lucru. Noul guvern nu se zărește la orizont. Dar recentele evenimente și vot din Senat au adus o mișcare care s-ar putea dovedi importantă.

Practic, au modificat regulile pe ultima sută de metri, după ce proiectul fusese votat în Camera Deputaților. Au introdus un amendament cu dedicație pentru Dominic Fritz, reprezentantul „pestei haștagiste”, după cum s-a exprimat Sorin Grindeanu.

La metafore, șeful PSD este aproape de plasticitatea lui Rareș Bogdan. Mai greu e însă la realizările politice. Când nu poți guverna în proză, parlamentezi în versuri.

Dar ce a dorit PSD prin acest amendament?

Imobilizarea lui Fritz

Primul pas fost acela să îl elimine pe Fritz din poziția de primar al Timișoarei. Președintele USR a pierdut un proces cu ANI pentru conflict de interese, dar nu și-a pierdut calitatea de edil.

Partidul lui Grindeanu a introdus un amendament în Senat prin care „persoanelor față de care s-a constatat în mod definitiv starea de conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezentei legi” să le înceteze de drept mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Mai mulți juriști au ridicat imediat problema constituționalității din cauza retroactivității legii. De ce să impui peste noapte un amendament cu dedicație pentru o singură persoană? De ce să se aplice legea retroactiv? Ce câștiga România cu o lege care avea șanse să fie respinsă de CCR? Are cineva impresia că păcăleam Uniunea Europeană?

Contondența ca strategie

Ziua de joi ne-a arătat că lupta politică din România a intrat în zodia ciomagului. Nu contează dacă câștigi lupta, dacă societatea evoluează, important este să spargi câteva capete.

Micile victorii sunt raportate seara, prin imensul sistem de propagandă al televiziunilor, drept victorii colosale. Deși cetățenii nu au câștigat nimic. Și deși situația nu a evoluat, ci, dimpotrivă, a regresat.

România trebuia să lupte, prin aleșii săi, pentru 770 de milioane de euro, după luni de negociere cu Comisia Europeană. Era un obiectiv important, nu sunt bani puțini. Drumul fusese parcurs în proporție de 99%.

O discuție cu Daniel Zamfir

Avea banii în buzunar după votul din Camera Deputaților. Trebuia doar să îl repete la Senat. Radu Marinescu, fost ministru al Justiției, declara în urmă cu doar două zile: „PSD nu va vota un proiect privind integritatea decât în forma în care a fost trimis și Comisiei Europene”.

Credeți că și-au respectat social-democrații cuvântul? Au introdus amendamentul menționat, care nu era discutat vreo secundă cu Comisia Europeană, despre care nu au vorbit vreodată în acest an. Pesediștii încercaseră să treacă amendamentul adoptat și la Camera Deputaților, zilele trecute, dar șmecheria le-a fost descoperită în plen și s-a consemnat drept o „banală eroare materială”.

Planul PSD nu s-a oprit aici. Cu voturile UDMR, ale unor puciști din PNL, partidul lui Grindeanu a mers înainte cu amendamentul, cu orice risc.

L-am întrebat pe liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, un lider proeminent al partidului, de ce a fost votat un astfel de amendament. Mi-a spus că nu se pricepe la chestiuni juridice și că nu știe dacă a fost informată Comisia Europeană. De parcă era un detaliu, nu ceva important.

O cafteală, nimic mai mult

Se mizează pe faptul că banii vin din cer, nu de la partenerii europeni. PSD a făcut singur lucru în timpul intervențiilor în plen și al declarațiilor făcute după vot: să repete obsesiv, de câteva zeci de ori, numele lui Dominic Fritz. A înțeles toată lumea miza proiectului pentru PSD: eliminarea liderului USR.

PNL, prin vocea lui Ilie Bolojan, USR și AUR nu au votat în plen amendamentul PSD. Iar legea a picat la vot.

Sorin Grindeanu și-a găsit însă un aliat: pe Kelemen Hunor. Am scris recent un text pentru HotNews în care am explicat cu UDMR s-a opus transparentizării declarațiilor de avere și l-a amenințat pe Ilie Bolojan că nu va vota jalonul PNRR.

Noutatea zilei este că UDMR s-a apropiat din nou de PSD. Ce i-a adus din nou împreună? Lupta împotriva transparentizării declarațiilor de avere. După votul din Senat, toate averile demnitarilor rămân secrete 100%, nu se mai publică nici acel rezumat intitulat declarație de interese financiare. Pentru cei care au uitat, UDMR a stat alături de PSD și în epoca Dragnea.

Care este rezultatul concret al votului din Senat? Și-a pierdut Dominic Fritz mandatul după planul PSD? Nu. Respingerea legii înseamnă că voința PSD nu s-a realizat.

Grindeanu a eșuat din nou, la fel ca în cazul eliminării lui Bolojan din fruntea Guvernului.

Ce a obținut România după această nouă cafteală numită politică parlamentară? Nimic. A pierdut banii europeni – 770 de milioane de euro, dacă nu se votează o nouă lege foarte rapid.

Ce au câștigat demnitarii? Declarațiile de avere sunt secrete. Asta le-a reușit.

Deci aceasta a fost miza? Pentru asta am avut această dispută sterilă în care Zamfir a repetat de 100 de ori numele lui Dominic Fritz?

Am păcălit, din nou, Comisia Europeană

“Ne-am făcut de rușine ca țară, am promis ceva și nu am respectat”, mi-a mărturisit un important oficial după vot.

Comisia Europeană fusese informată că jalonul integrității trece în forma agreată, că nu vor fi probleme. Cum să promiți una și să încerci să votezi altceva? De ce să arunci pe geam 770 de milioane de euro pentru un amendament inventat, care nu a fost negociat?

Planurile lui Grindeanu au mereu același rezultat: dacă nu câștigă, măcar încearcă să îi elimine pe toți. A încercat cu Bolojan în PNL. A eșuat. A încercat cu Simion în AUR. Nu a putut. Acum încearcă cu liderul USR.

Rezultatul: mereu se ajunge într-o situație de blocaj, în care nici măcar nu poate revendica vreo victorie reală, doar vinde iluzii. Nu uitați, Dominic Fritz a rămas primarul Timișoarei. Și atunci pentru ce tot scandalul? Ce au câștigat cetățenii din această ciomăgeală declanșată azi de PSD?

Pe de altă parte, Kelemen Hunor, liderul UDMR, poate zâmbi satisfăcut: dorința sa s-a îndeplinit, declarațiile de avere rămân secrete.