Novaia Gazeta, bastion al presei independente din Rusia, se închide. „Am fost uciși”

Ziarul rus independent „Novaia Gazeta” a anunțat vineri că își încetează activitatea după trei decenii, invocând presiunile exercitate de autorități, scrie AFP.

„Novaia Gazeta încetează să mai existe”, a declarat redactorul-șef Serghei Sokolov într-o declarație publicată pe YouTube. „Autoritățile ruse – serviciile speciale ruse – au forțat echipa redacțională să-și înceteze activitatea”.

„Am fost uciși. Pe 9 noiembrie, vom stinge luminile în sediul în care am activat timp de 30 de ani, vom opri serverele și vom pleca. Ziarul nu mai există. Autoritățile ruse și serviciile de securitate ruse au forțat echipa redacțională să-și înceteze activitatea”, a transmis publicația critică la adresa Kremlinului într-un mesaj pe site-ul său.

Redacţia şi activităţile ziarului au fost restrânse după introducerea cenzurii militare în Rusia de la începutul ofensivei pe scară largă din Ucraina în februarie 2022. Novaia Gazeta continuă totuşi să existe în special pe internet.

„Peste 30 de ani de viață împărtășită cu țara noastră și cu cetățenii ei vor lua sfârșit, lăsându-ne fără adăpost, fără mijloace de subzistență și sub amenințarea constantă a represiunii”, se mai precizează în mesajul redacției celei mai importante publicații independente din Rusia.

Publicația a subliniat că în cele trei decenii de activitate au fost și perioade extrem de triste și amare. „Tocmai sub actualul regim politic — și nu în anii ’90, marcați de haos — șase dintre colegii noștri au fost asasinați pentru că și-au îndeplinit îndatoririle profesionale și civice: Igor Domnikov, Iuri Șcekocihin, Anna Politkovskaia, Stas Markelov, Anastasia Baburova și Natalia Estemirova”, a punctat echipa Novaia Gazeta.

Jurnaliștii, evacuați din sediul în care au lucrat 30 de ani

Conform publicației independente Meduza, care scrie din exil, redacția „Novaia Gazeta” a fost evacuată joi din sediul aflat în centrul Moscovei, unde jurnaliștii au lucrat timp de 30 de ani.

Sursa citată menționează că după ce Rusia a invadat Ucraina, autoritățile de la Moscova au blocat site-urile Novaia Gazeta și i-au retras licența, iar de luna trecută a fost declarată „agent străin”.

The Economist a relatat că la începutul săptămânii a avut loc o ședință a redacției ziarului, în cadrul căreia s-a luat decizia de a închide publicația. Vineri dimineață, „Novaia Gazeta” a anunțat oficial că își încetează activitatea.

Echipa editorială a explicat că a rezistat represiunii atât timp căt a putut, însă autoritățile nu doar că au evacuat sediul publicației, dar au blocat și platforma prin care primea donații de la cititori, lucru ce permitea redacției să funcționeze.

„Aceasta este o campanie coordonată. Băncile care ne-au blocat conturile ne spun că nu fac decât să respecte regulile interne ale companiei. Nu ne spun însă că regulile pe care le respectă sunt stabilite de FSB, serviciul de securitate al statului, care este infiltrat în fiecare organizație”, a precizat redacția.

„Ne-am trezit într-o «zonă a morții»”

„Novaia Gazeta” a acuzat autoritățile ruse că „privesc țara ca pe un fief personal” și a denunțat multiple încercări ale guvernului aflat la putere de a blocat articolele critice.



„De la începutul «operațiunii militare speciale» din Ucraina și de la introducerea acuzațiilor penale pentru «discreditarea armatei ruse», nu mai putem relata despre cele mai critice și tragice evenimente ale epocii noastre. Cenzura se aplică practic în toate sferele vieții civice”, se mai arată în mesajul redacției, care a deplâns toate atacurile asupra jurnaliștilor Dmitri Muratov, Elena Milașina și Oleg Roldugin.

„Birourile noastre au fost percheziționate, iar apartamentul lui Serghei Sokolov, redactorul nostru-șef, a fost cercetat. Timp de aproape cinci ani de război, am reușit să continuăm să lucrăm în timp ce eram complet înconjurați de serviciile de securitate. Acum s-a terminat. Ne-am trezit într-o «zonă a morții»”, a mai punctat echipa „Novaia Gazeta”, făcând referire la zona de pe linia frontului ucrainean aflată „între cele două tabere unde nimic nu poate supraviețui pentru că este monitorizată constant de drone”, potrivit combatanților.