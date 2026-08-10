„Nu avea bani nici măcar pentru apă, darămite pentru vin”. Noi dezvăluiri din dosarul celor șase români cercetați că nu au făcut nimic ca să salveze un muncitor din Moldova abia ajuns în Italia

Procurorii italieni cred că dacă cei șase ar fi apelat imediat la serviciile de urgență, moldoveanul de 35 de ani ar fi putut fi salvat. Numai că bărbatul, care sosise de doar câteva zile în Italia, lucra la negru, scrie Corriere della Sera, iar cei șase români s-au temut de autorități.

Marți, 4 august, în timp ce temperaturile se apropiau de 38 de grade, la ora 17:00, Nicu Terlețchi a fost găsit în parcarea unui magazin din Padova: se afla în mașină cu două femei care ar fi trebuit să-l ducă la spital după ce, de la ora 13:00, își pierduse cunoștința pe șantierul unde lucra, fără contract.

Echipele de intervenție au sosit prea târziu, Nicu era deja mort. Acum, șase persoane sunt anchetate pentru neacordarea ajutorului: Viorel R., proprietarul firmei, soția sa, M.R., în vârstă de 46 de ani, mătușa lui R., C.P, și fiica acesteia, C.P., precum și cei doi muncitori, D.Ț, în vârstă de 46 de ani, și F.C., în vârstă de 37 de ani, ambii de naționalitate română.

Au susținut că era băut. Autopsia nu confirmă

Toți cei anchetați, potrivit procuraturii, au un rol în această poveste: dacă l-ar fi dus pe Nicu imediat la urgențe după ce s-a simțit rău la ora 13, tânărul muncitor străin ar fi putut fi salvat. În schimb, toți au pierdut timp, știind foarte bine – aceasta este ipoteza anchetatorilor – că la spital ar fi fost puse multe întrebări și că, mai devreme sau mai târziu, cineva ar fi descoperit că tânărul lucra la negru. „Băuse”, au spus cei anchetați. Însă din autopsia efectuată joia trecută de medicul legist acest aspect nu reiese.

„Nicu beat? Imposibil”, spune Alina N., partenera lui Nicu Terlețchi. Acesta era tatăl a doi copii.

Nicu a murit după patru ore de „peripetii”, dus acasă, apoi iarăși plimbat cu mașina, când, de fapt, o vizită la spital la ora 13 i-ar fi putut salva viața. Unul dintre cei anchetați a declarat că avea la el două sticle goale de alcool, însă primele rezultate ale autopsiei ar contrazice această versiune, iar soția lui Nicu declară: „Nu avea bani nici măcar pentru apă, darămite pentru vin”. Rezultatele finale ale autopsiei vor certifica sau nu acest lucru.