Consilierul lui Nicușor Dan, despre „cadoul pentru Putin”

Organizarea de alegeri anticipate prelungește criza actuală și favorizează forțele care promovează narativele Kremlinului, avertizează liderul PMP Eugen Tomac.

„Suntem în această situaţie fără precedent şi cred că avem nevoie de o soluţie politică pragmatică pentru că blocajul acesta trebuie depăşit”, a declarat Tomac, care în luna octombrie a anului trecut a fost numit consilierul onorific pentru relaţia cu românii de pretutindeni al preşedintelui Nicuşor Dan.

Invitat joi seară la Digi24, Eugen Tomac a spus că președintele Dan „a acționat până acum cu deschidere maximă pentru a obține un compromis rațional și transparent”, menit să asigure loialitatea totală față de Uniunea Europeană și parteneriatul cu Statele Unite, precum și „evitarea unor experimente politice care ne-ar afecta credibilitatea în relaţia cu partenerii noştri externi”.

Eugen Tomac, consultări cu PNL, București, 8 iunie 2026. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea



„Ecuaţia de astăzi arată foarte clar că anticipatele doar prelungesc şi adâncesc criza şi, din punctul meu de vedere, acest lucru ar trebui evitat”, a spus Tomac. „Nu avem nevoie de alegeri anticipate şi nu avem cum să-i facem un asemenea cadou lui Putin”, a continuat el.

„O adâncire a crizei n-ar servi decât celor care îşi doresc ca România să fie instabilă, vulnerabilă şi cu aceste provocări pe care le simţim deja aproape regulat la frontierele noastre”, a mai spus liderul PMP.

Întrebat dacă se teme că partide precum AUR ar putea avea majoritatea în Parlament după aceste alegeri anticipate, Tomac a răspuns: „Nu este exclus ca forţele politice care promovează agresiv, insistent şi responsabil narativele lui Putin să aibă un asemenea rezultat, şi acest lucru este de evitat în momentul de faţă”.

Președintele României, Nicușor Dan, a respins miercuri ideea declanșării alegerilor anticipate, după căderea cabinetului propus de Siegfried Mureșan în Parlament. Șeful statului a avertizat că un nou scrutin ar bloca țara cel puțin cinci luni, timp în care un guvern interimar nu poate opera rectificări bugetare. Șeful statului a anunțat o nouă rundă de consultări luni, la Palatul Cotroceni.