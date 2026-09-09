„Nu cred că interzicerea AfD ar rezolva problema”. Cancelarul Germaniei indică „prioritatea” după înfrângerea de duminică

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că rămâne sceptic cu privire la șansele pe care le-ar avea o eventuală încercare de a scoate AfD în afara legii.

„Sunt și rămân sceptic că astfel de proceduri de interzicere pot avea succes”, le-a declarat Merz jurnaliștilor la Berlin, miercuri, potrivit Reuters.

Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat duminică alegerile în landul Saxonia-Anhalt, cu un scor de peste două ori mai mare decât cel al creștin-democraților (CDU) lui Friedrich Merz, care guvernează acolo din 2002. Miecuri, cancelarul conservator a avut o primă confruntare cu formațiunea de extremă dreapta, în Bundestag.

„Nu cred că interzicerea acestui partid ar rezolva problema”, a declarat Merz despre AfD, care a câștigat alegerile din Saxonia-Anhalt cu o platformă împotriva migrației și pentru restabilirea relațiilor cu Rusia.

„Prioritatea în relația cu AfD trebuie să fie confruntarea politică și încercarea de a-i retrage pe alegătorii acestuia înapoi către centrul politic”, a adăugat cancelarul și liderul CDU.

El a acuzat AfD că pune în pericol prosperitatea Germaniei, printr-o atitudine ostilă față de UE.

„Oricine pune la îndoială apartenența Germaniei la Uniunea Europeană, care vrea să părăsească Uniunea Europeană, zona euro și spațiul Schengen, pune în pericol o parte considerabilă din prosperitatea țării noastre”, a mai declarat Friedrich Merz.

„Nu veți obține o majoritate nicăieri”

În dezbaterea parlamentară de miercuri, Merz a acuzat AfD că își dorește să facă „epurare etnică în Germania”, potrivit The Guardian.

„Nu veți obține o majoritate nicăieri în Germania. Sunteți și rămâneți o forță distructivă”, a mai afirmat liderul CDU.

Alice Weidel, co-lider al AfD, spusese înainte de discursul lui Merz că CDU a fost „pulverizat” în Saxonia-Anhalt și l-a îndemnat pe actualul cancelar să facă un pas în spate.