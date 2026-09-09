Cancelarul Merz a acuzat AfD că vrea „epurare etnică” în Germania, în prima sa confruntare cu partidul de extremă dreapta după alegerile din Saxonia-Anhalt

Cancelarul german Friedrich Merz susține că politica de „remigrare” pe care o promovează partidul Alternativa pentru Germania (AfD) este de fapt „epurare etnică”.

Liderul creștin-democraților (CDU), care au obținut un scor de peste două ori mai mic decât AfD la alegerile din landul Saxonia-Anhalt, câștigate de partidul de extremă dreapta, a participat la o dezbatere parlamentară, miercuri, iar discursul său a fost întrerupt în mod repetat de ironiile și huiduielile venite dinspre AfD, potrivit The Guardian.

„Termenul «remigrare» nu este altceva decât un sinonim pentru epurare etnică bazată pe origine și culoarea pielii”, a declarat Friedrich Merz, în aplauzele celorlalte partide din Bundestag.

„Dacă aceia care lucrează în Germania trebuie să părăsească din nou țara pentru că susțineți «remigrația»”, a spus Merz, „atunci meseriile calificate din Germania nu vor mai putea funcționa: niciun azil de bătrâni nu va rămâne deschis, niciun spital din Germania nu va rămâne operațional și niciun restaurant din Germania nu va putea să-și continue activitatea”.

El susține că retorica AfD „este tocmai ceea ce divizează atât de profund societatea” germană.

„Trebuie să expulzăm mai mulți oameni”

Friedrich Merz, a cărui popularitate s-a redus în cele 16 luni de când a preluat puterea la conducerea unei coaliții cu social-democrații, a încercat să adopte o poziție mai dură în ceea ce privește politica frontierelor și a recunoscut că Germania încă are „probleme în zona migrației”.

„Încă avem mulți oameni în Germania care nu ar trebui să aibă rezidență permanentă. Acesta este un conses în coaliție, că trebuie să expulzăm mai mulți oameni”, a adăugat cancelarul.

„Însă facem o distincție atentă între cei care lucrează în Germania, care contribuie la prosperitatea noastră și care sunt bineveniți aici, și cei care nu au rezidență permanentă în Germania și care trebuie să plece din țara noastră. Spre deosebire de voi (cei de la AfD, n.r.), noi avem mare grijă să facem această distincție”, a continuat creștin-democratul.

Merz, către AfD: „Nu veți obține o majoritate nicăieri în Germania”

Liderul CDU le-a transmis adversarilor săi politici că, deși AfD a obținut aproape 44% dintre voturile de la scrutinul de land de duminică, „56% dintre votanții din Saxonia-Anhalt nu v-au votat”.

El l-a acuzat pe Ulrich Siegemund, liderul AfD în Saxonia-Anhalt, că a comis o „fraudă electorală”, deoarece în campanie promisese că nu va încerca să guverneze landul dacă nu obține o majoritate la vot.

„Și nu veți reuși acest lucru nici în Germania”, la nivel federal, i-a spus Merz lui Alice Weidel, co-lider al AfD.

„Nu veți obține o majoritate nicăieri în Germania. Sunteți și rămâneți o forță distructivă”, a mai declarat Friedrich Merz, miercuri, în parlamentul german.

CDU, care guverna landul din 2002, a obținut un scor de puțin peste 17% în Saxonia-Anhalt. Weidel spusese înainte de discursul lui Merz că AfD i-a „pulverizat” partidul și i-a cerut actualului cancelar să facă un pas în spate.

Următoarele alegeri generale din Germania vor avea loc în anul 2029.