„Nu cred că Siegfried Mureșan este prost”. Prima reacție din AUR după anunțul președintelui

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a afirmat, la Digi24, că nu crede că Siegfried Mureșan va ajunge să ceară votul de învestire în Parlament. Peiu susține că Nicușor Dan l-a nominalizat pe Mureșan doar ca un prim pas către desemnarea lui Sorin Grindeanu ca viitor premier.

„Cred că este o ușurare pentru PSD. Nu cred că domnul Mureșan va ajunge la vot pentru că-și va da seama că nu are cum să ia numărul de voturi necesar. Următoarea propunere a președintelui va fi probabil Sorin Grindeanu”, a declarat Petrișor Peiu.

El s-a arătat rezervat față de posibilitatea ca Siegfried Mureșan să vină la AUR să ceară susținere pentru guvernul său, Peiu invocând „exprimări destul de agresive” pe care liberalul le-a avut la adresa partidului său.

De asemenea, Petrișor Peiu nu crede că alegerile anticipate au devenit un scenariu mai probabil în momentul de față.

„Chiar dacă Siegfried Mureșan ar merge la vot doar pentru a obține un rezultat negativ, tot la mâna președintelui va fi decizia de a dizolva Parlamentul. Pe de altă parte, o judecată personală, domnul Mureșan are multe deficiențe de comportament, dar nu cred că e prost și oamenii de genul ăsta evită să cadă în penibil. Nu pot să-l compar cu domnul Veștea care nu s-a prins în ce scenetă joacă”, a spus Peiu.

Potrivit acestuia, Nicușor Dan este „foarte încăpățânat” și va rămâne la intenția inițială de după căderea guvernului Bolojan. „Cred că rămâne extrem de agățat de ideea de a face o improvizație în actuala configurație a Parlamentului”, a conchis liderul senatorilor AUR.