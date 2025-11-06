„Nu credeam că era Luvrul”: Incredibila poveste a hoțului „Doudou Cross Bitume”

Unul dintre autorii prezumați ai jafului secolului de la Luvru ar fi „Doudou Cross Bitume” sau „Legenda Motocrossului”, așa cum este cunoscut în suburbiile nordice ale Parisului Niakate Abdoulaye, în vârstă de 39 de ani. La sfârșitul anilor 2000, a început să posteze pe YouTube și Dailymotion videoclipuri cu aventurile sale cu motocicleta, iar apoi pe TikTok, scrie presa italiană.

Ziarul Le Parisien notează că videoclipurile, care după 16 ani continuă să fie online și au fost vizionate de aproape 700.000 de persoane, îl arată executând cascadorii cu motocicleta în cartierul Landy din Aubervilliers, în departamentul Seine Saint-Denis, unde s-a născut și a crescut, până la Champs-Élysées și Place du Trocadéro din Paris.

În videoclipurile recente, Doudou este filmat ridicând greutăți la sală sau oferind sfaturi despre motociclete locuitorilor mai tineri ai cartierului. Însă noua sa notorietate, de data aceasta la nivel mondial, se datorează faptului că Niakate Abdoulaye, cunoscut sub numele de Doudou, născut în Aubervilliers într-o familie originară din Mali, este considerat a fi unul dintre cei doi bărbați care au spart Galeria Apollo pentru a fura bijuteriile coroanei franceze. Un furt senzațional, comis duminică dimineață, în timp ce muzeul era deschis şi o pradă de 88 de milioane de euro, încă nerecuperată de forțele de ordine.

La câteva zile după arestarea sa, Doudou a recunoscut parțial faptele, spunând că a acționat împreună cu complicele său Ayed Ghelamallah, în vârstă de 34 de ani, cetățean algerian, şi el arestat. Niakate Abdoulaye și Ayed Ghelamallah sunt primele două persoane arestate în seara zilei de sâmbătă, 25 octombrie în cadrul anchetei privind furtul de la Luvru. Primul a fost arestat la Aubervilliers, iar cel de-al doilea pe aeroportul Roissy-Charles de Gaulle, în timp ce se pregătea să se îmbarce în ultimul zbor al zilei spre Alger.

Profilurile celor doi bărbați sunt departe de cele ale unor hoţi celebri, chiar dacă au comis un furt care a atras atenția la nivel mondial. În timpul interogatoriilor, aceștia au spus că nu credeau că intraseră în Luvru, deoarece erau convinși că Luvru era doar clădirea din apropierea piramidei (structura de la intrare, ed.), și apoi că erau convinşi că nu vor găsi vizitatori, pentru că era duminică și au presupus că muzeele erau închise în ziua respectivă.

Cu 15 caziere judiciare, Niakate Abdoulaye, alias „Doudou Cross Bitume”, este o figură familiară poliției pariziene. Cea mai gravă infracţiune pe care a comis-o, înainte de jaful de la Luvru, a fost un furt din data de 31 mai 2014 într-un magazin de bijuterii din Barbès, comis cu ajutorul unor puști de asalt false, o ispravă care s-a terminat cu o fugă pe scutere Yamaha T-Max, similare cu cele folosite după jaful de la Luvru. Pentru acest jaf, Niakate Abdoulaye a fost judecat alături de Slimane K., în vârstă de 37 de ani, despre care se crede că ar fi al treilea membru al bandei de la Luvru. Slimane, împreună cu un al patrulea complice, încă necunoscut, i-ar fi așteptat în fața muzeului pe Niakate și Ayed, înainte de a fugi cu ei pe cele două scutere.

Slimane K. a fost arestat miercuri, 29 octombrie, împreună cu partenera sa în vârstă de 38 de ani, care nu avea antecedente penale.

Niakate Abdoulaye, cunoscut sub numele de „Doudou Cross Bitume”, este fiul unui bărbat care după pensionare s-a întors în Mali și care a avut 23 de copii cu trei soții. Între furturi, joburi mărunte și o activitate ocazională ca șofer de taxi ilegal, el a fost judecat miercuri, 5 noiembrie, pentru o altă infracțiune: deteriorarea secției de poliție din Aulnay, unde a fost reținut în 2019. Între timp, videoclipurile sale se bucură de un succes din ce în ce mai mare.

Material realizat cu sprijinul Rador Radio România