„Nu dați ultimatumuri. Avem reguli și trebuie respectate”. Șeful diplomației din Luxemburg spune că aderarea Ucrainei la UE în 2027 nu este realistă

Ministrul de Externe al Luxemburgului, Xavier Bettel, discută cu jurnaliștii la sosirea sa la o reuniune a Consiliului Afaceri Externe al UE, la sediul Uniunii Europene din Bruxelles, pe 29 ianuarie 2026. Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP / Profimedia

Ministrul de Externe al Luxemburgului și fost prim-ministru, Xavier Bettel, s-a declarat nemulțumit de solicitările repetate ale președintelui ucrainean de a permite aderarea Ucrainei până în 2027 la blocul comunitar, chiar dacă a reiterat ferm sprijinul Europei pentru Ucraina, notează The Guardian.

„Tocmai am auzit că președintele Zelenski a spus că trebuie să fie membri chiar de anul viitor. Îmi pare rău. I-am spus de mai multe ori: nu dați ultimatumuri. Nu este în interesul dumneavoastră.

Realitatea este că există reguli, criteriile de la Copenhaga, și acestea trebuie îndeplinite. Nu putem spune că există criterii pentru unii și nu pentru alții. Atât timp cât criteriile de la Copenhaga nu sunt respectate, nu putem spune: vă rugăm, intrați în familie și, pentru voi, închidem ochii, pentru voi închidem urechile, pentru voi închidem gura.

Nu. Avem reguli și trebuie să le respectăm”, a spus șeful diplomației de la Luxemburg.

Și cancelarul german Friedrich Merz a declarat miercuri că aderarea Ucrainei la UE anul viitor nu este un obiectiv fezabil, subliniind că aderarea este un proces de lungă durată.

Kievul vrea o aderare rapidă

Declarațiile vin după ce președintele Volodimir Zelenski a stabilit anul 2027 ca dată țintă pentru aderarea Ucrainei la blocul comunitar.

Ucraina, care a primit statutul de candidat la UE în 2022 și care a finalizat procesul de evaluare legislativă anul trecut, a pledat pentru o aderare rapidă în contextul negocierilor de pace cu Moscova, argumentând că aderarea la UE este esențială pentru redresarea și securitatea postbelică.

În timp ce Bruxelles-ul a lăudat progresul reformelor de la Kiev, deschiderea capitolelor de aderare rămâne blocată de premierul ungar Viktor Orban.

Orban a afirmat anterior că un document confidențial discutat în cadrul UE ca parte a negocierilor de pace prevede aderarea Ucrainei la UE anul viitor, în cadrul unui proces accelerat.

Opiniile privind aderarea Ucrainei rămân împărțite în UE, Comisia Europeană promovând, potrivit unor surse citate de Kyiv Post, un plan de aderare în două etape care ar permite Ucrainei să adere mai rapid, limitând temporar unele dintre drepturile sale de membru.

Marta Kos, comisara UE pentru extindere, a afirmat că multe state membre susțin accelerarea aderării Ucrainei, dar a subliniat că acest lucru nu se poate întâmpla fără finalizarea reformelor necesare.