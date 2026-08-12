„Nu e Marriott”: Ținuți în izolare, frații Tate se plâng de condițiile din închisoarea de la Miami, dar scriu mesaje pe X. Andrew spune că a auzit un „răget demonic”

Închisoarea federală din Miami, unde sunt deținuți influencerii de pe rețelele de socializare Andrew și Tristan Tate, a avut în ultimele luni probleme legate de sistemul de climatizare și de alimentare cu apă, și a fost afectată de o confruntare între deținuți și personalul facilității, a transmis Biroul Federal al Penitenciarelor din SUA (BOP), scrie miercuri Reuters.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, de 38 de ani, au fost arestați la Miami pe 18 iulie, în urma unei cereri de extrădare din partea Marii Britanii, care i-a acuzat de viol. Foștii kickboxeri, care au dublă cetățenie – americană și britanică -, au negat acuzațiile.

Avocații lor au afirmat că aceștia sunt ținuți în condiții dure de izolare la închisoarea din Miami cunoscută sub numele de Centrul Federal de Detenție (FDC).

Andrew Tate – un misogin asumat care și-a construit o vastă comunitate online promovându-și opiniile despre masculinitate – a afirmat în postări pe X, în timpul detenției, că a fost forțat să bea apă murdară care l-a îmbolnăvit, că a fost ținut treaz noaptea de țipetele deținuților din celulele vecine și că i s-a refuzat ora zilnică de exerciții fizice.

Procurorii de la Parchetul Federal din Miami au afirmat, într-un document depus la tribunal pe 10 august, că cei doi Tate sunt ținuți, pentru propria lor siguranță, în Unitatea Specială de Detenție a închisorii, unde deținuții sunt separați de restul populației carcerale.

„Deși FDC Miami nu este un hotel Marriott, condițiile de detenție ale fraților Tate sunt rezonabile, constituționale și se încadrează în limitele discreției BOP”, au scris procurorii.

Un purtător de cuvânt al Biroului Penitenciarelor, care administrează complexul înalt situat în apropierea tribunalelor federale din centrul orașului, a declarat că un test anual a arătat că apa din centrul de detenție este potabilă.

Se așteaptă ca frații Tate să solicite joi unui judecător federal din Miami eliberarea lor pe cauțiune, pe durata contestării extrădării.

Andrew Tate se plânge că apa este murdară și că vecinii țipă noaptea

FDC Miami găzduiește, în principal, deținuți care așteaptă judecarea pentru acuzații federale și avea o populație totală de 1.430 de deținuți, potrivit site-ului BOP. În prezent, aici sunt reținuți peste 450 de imigranți în așteptarea procedurilor de deportare, a spus purtătorul de cuvânt al BOP.

Potrivit avocaților fraților Tate, paturile acestora sunt mai scurte decât înălțimea lor și nu au perne. Apărătorii susțin că fraților nu li s-a acordat niciun moment în afara celulelor în 11 din primele 15 zile petrecute în închisoare.

„Unde sunt drepturile cetățenilor americani?”, a spus Andrew Tate într-o postare din 28 iulie, pe platforma de socializare X.

Un regulament al BOP care îi vizează pe deținuții de la FDC Miami precizează că aceștia au dreptul la o „perioadă regulată de exerciții fizice”. Procurorii au afirmat că fraților Tate li s-a permis să iasă din celule timp de câteva ore „aproape zilnic” pentru recreere și întâlniri cu avocații lor.

Întrebat de jurnaliști pe 27 iulie cum a reușit Andrew Tate să posteze online din spatele gratiilor, avocatul apărării, Joseph McBride, a răspuns: „Modul în care își transmite mesajul către lume este o chestiune pe care echipa noastră o va discuta, dar ne bucurăm că reușește să-l transmită.”

Într-o postare pe X din 26 iulie, Andrew Tate a declarat că a suferit de probleme digestive din cauza faptului că a băut apă caldă de la un robinet de duș „maro și murdar”.

Câteva zile mai târziu, el a spus că a fost trezit în miezul nopții de deținuți care strigau amenințări cu moartea și că, ulterior, a auzit un „răget demonic” provenind dintr-o celulă vecină.

„Nu puteam să dorm și era prea întuneric să citesc, așa că am numărat cărămizile de pe perete”, a scris Andrew Tate într-o postare de pe X din 31 iulie.

Penitenciarul a respins cererile fraților Tate de a fi mutați în altă parte, au declarat avocații acestora.

Procurorii afirmă că frații dispun de condiții adecvate de dormit, hrană și acces la apă, precum și de posibilitatea de a solicita provizii suplimentare.

Personalul închisorii a folosit spray cu piper

Paul Petruzzi, un avocat specializat în apărare penală care are cinci clienți reținuți la FDC Miami, a afirmat că BOP nu alocă suficiente resurse pentru întreținerea instituției. El a spus că unele camere destinate întâlnirilor cu avocații nu sunt disponibile deoarece tavanele îmbibate cu apă s-au prăbușit. Purtătorul de cuvânt al BOP a declarat că se efectuează reparații la două camere de vizită pentru consultări juridice afectate de infiltrații, dar că patru camere sunt disponibile.

Annett Uset-Dumont, al cărei soț a fost reținut la FDC Miami în iulie, în așteptarea procedurilor de deportare, a declarat că, într-o zi, sistemul de alimentare cu apă s-a defectat, iar soțului ei i s-a dat doar o sticlă de apă care să-i ajungă pentru 24 de ore.

Purtătorul de cuvânt a declarat că, pe 1 iulie, închisoarea s-a confruntat cu o problemă legată de presiunea apei, care a fost rezolvată a doua zi. Acesta a precizat că deținuților li s-a furnizat apă îmbuteliată și că puteau primi sticle suplimentare la cerere.

De asemenea, instituția s-a confruntat cu defecțiuni ale sistemului de aer condiționat. Luna trecută, unii imigranți aflați în detenție s-au opus ordinelor de a rămâne închiși în celule din cauza căldurii, ceea ce a dus la o confruntare cu personalul închisorii, potrivit lui Uset-Dumont și unei alte persoane familiarizate cu instituția, care a vorbit sub protecția anonimatului.

Purtătorul de cuvânt al BOP a declarat că evenimentele din 11 iulie fac obiectul unei anchete, adăugând că deținuții „agitați și conflictuali” s-au confruntat cu personalul în legătură cu plângerile, iar personalul a pulverizat spray cu piper în aer pentru a asigura respectarea regulilor.

Purtătorul de cuvânt a precizat că unul dintre aparatele de aer condiționat care asigură climatizarea a avut o defecțiune pe 6 iulie și a fost reparat între timp.