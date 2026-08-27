„Nu e o amnistie în sens clasic. Nu iartă datorii reale” – avocata care le-a luat apărarea antreprenorilor care s-au trezit datori la ANAF cu TVA pe ultimii 5 ani explică acum ce trebuie să facă firmele cu Legea 177/2026
Alina Nica, avocata care le-a luat apărarea antreprenorilor cărora ANAF le cerea retroactiv TVA pe ultimii 5 ani, consideră că noua Lege 177/2026 privind anularea unor obligații fiscale, pentru inițierea căreia chiar ea a pus umărul de la început, nu acordă „o amnistie în sens clasic” și „nu iartă datorii reale”.