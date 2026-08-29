„Nu e un pericol iminent pentru siguranța cetățenilor”: Guvernul Bolojan nu e de acord cu PSD ca Poliția să verifice și să amendeze proprietarii fără asigurări obligatorii de locuințe

„Lipsa unei polițe de asigurare obligatorie a locuințelor împotriva dezastrelor naturale nu aduce atingere ordinii publice și nu generează un pericol iminent pentru siguranța cetățenilor, astfel încât intervenția Poliției Române în acest domeniu nu se justifică”, se arată într-un document transmis de Guvern în Parlament și văzut de Profit.ro.

Documentul se referă la la proiectul inițiat de mai mulți parlamentari PSD care viza ca Poliția Română să verifice și să aplice amenzi de până la 500 de lei proprietarilor care nu au poliță de asigurare obligatorie a locuințelor.

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