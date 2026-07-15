„Nu este nevoie de noi taxe și impozite în 2027”. Șeful Consiliului Fiscal lansează, însă, un avertisment legat de agențiile de rating

Președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, apreciază că agențiile de rating nu vor retrograda România, dar a avertizat că acestea „nu ne așteaptă” și deja „ne-au atras atenția”, iar țara „are nevoie de un guvern cu puteri depline”.

Daniel Dăianu s-a întâlnit marți cu reprezentanţi ai agenţiei de evaluare financiară Fitch, iar joi conducerea Consiliului Fiscal urmează să discute și cu reprezentanții Moody’s, în cadrul procedurii de evaluare a ratingului de credit suveran al României, notează Agerpres.

„Agenţiile de rating nu ne aşteaptă. Şi acum ne-au atras atenţia. Noi am avut o întâlnire ieri cu Fitch. Eu cred că nu vom avea o retrogradare a ratingului suveran, întrucât avem o execuţie bugetară bună pe primele cinci luni, aproximativ o jumătate din deficitul consemnat anul trecut, este drept, prin controlul cheltuielilor, control foarte sever”, a declarat Dăianu, miercuri, la lansarea unei noi ediţii a Cartei Albe a IMM-urilor.

România are nevoie „de armistițiu”, spune Daniel Dăianu

Șeful Consiliului Fiscal a explicat că disputele și crizele politice „nu reprezintă o anomalie”, însă „România are nevoie de un guvern cu puteri depline”.

„Şi de armistiţiu, până să ai nevoie de un guvern cu puteri depline, care să se ocupe şi de SAFE, de construcţia bugetului pe 2027, de terminarea acestui PNRR, care a adus multe miliarde, de legea salarizării etc”, a adăugat el.

Consiliul Fiscal estimează că economia României poate înregistra o creștere de peste 2% din PIB în anul care urmează.

„Nu este nevoie de noi taxe şi impozite în 2027, în opinia noastră. Noi credem că în 2027 economia poate să crească cu peste 2% din PIB”, a mai declarat Daniel Dăianu.

„Nu cred că vom avea recesiune”

Daniel Dăianu estimează că România nu se va confrunta cu o nouă recesiune în 2027.

„Unii se grăbesc să vorbească despre recesiune şi în 2027. Nu cred că vom avea recesiune. În acest an, vom fi aşa, la limită. Să sperăm că nu vor fi şi alte şocuri externe, pentru că vedem că ostilităţile în Orientul Mijlociu, din păcate, iar o iau din loc”, a adăugat președintele Consiliului Fiscal.