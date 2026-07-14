Nu există nicio lege a biologiei care să spună că trebuie să îmbătrânim, spune un profesor de genetică de la Harvard

Îmbătrânirea nu este o deteriorare inevitabilă, ci cauza principală a majorității bolilor majore, de la cancer și boli de inimă până la Alzheimer, potrivit profesorului de genetică de la Harvard Medical School, David Sinclair, care a vorbit la un eveniment de specialitate în Atena.

În cadrul prelegerii sale, „David Sinclair despre inversarea vârstei: de la descoperire la studiile clinice pe oameni”, profesorul a analizat îmbătrânirea ca pe o cauză, nu ca pe un destin, afirmând că îmbătrânirea nu este o deteriorare inevitabilă, ci cauza fundamentală a majorității bolilor majore – de la cancer și boli de inimă până la Alzheimer.

„Tratând-o ca pe o afecțiune medicală ce poate fi studiată și inversată, știința poate avea un beneficiu mult mai mare pentru sănătatea umană decât tratarea fiecărei boli în parte”, spune el .

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Vorbitorul a dezvoltat Teoria Informațională a Îmbătrânirii, conform căreia îmbătrânirea se datorează în principal pierderii informațiilor epigenetice – „software-ul” care le spune celulelor cine sunt și cum să funcționeze – și nu doar deteriorării ADN-ului în sine, scrie presa elenă.

El a prezentat descoperiri din laboratorul său de la Harvard, inclusiv experimente de reprogramare epigenetică care au condus la regenerarea nervului optic și la restabilirea vederii la șoareci și apoi la maimuțe.

De la laborator la oameni

Profesorul Sinclair a făcut referire și la trecerea acestei tehnologii în primele studii clinice pe oameni, prin intermediul companiei Life Biosciences, vizând inițial boli oculare precum glaucomul și neuropatia optică non-ischemică (NAION).

El a raportat că primul pacient cu glaucom a primit deja tratamentul și că studiul este în desfășurare.

De asemenea, el a subliniat rolul inteligenței artificiale în accelerarea cercetării – menționând că laboratorul său poate acum efectua cercetări într-o lună, ceea ce anterior necesita poate 10 ani de muncă- și a lăsat deschisă posibilitatea unor tratamente viitoare pentru boli hepatice, boli neurodegenerative precum și pierderea memoriei.

În cele din urmă, în ciuda naturii ambițioase a cercetării sale, vorbitorul a fost clar că nu caută nemurirea, ci mai degrabă prelungirea duratei de viață sănătoase. După cum a afirmat el, „Nu există nicio lege a biologiei care să spună că trebuie să îmbătrânim”.

Ce putem face deja: stil de viață și „longevitate practică”

Până la apariția terapiilor revoluționare, Sinclair promovează o serie de intervenții accesibile, care activează căi celulare asociate cu longevitatea :

Post intermitent și mese mai rare: restricția calorică și perioadele de post scurt sunt printre cele mai robuste intervenții anti-îmbătrânire cunoscute.

Exerciții fizice regulate, inclusiv antrenament de forță, pentru a menține masa musculară și funcția mitocondrială.

„Stresuri bune”: saună, expunere la frig, efort intens intermitent, pentru a activa genele de supraviețuire.

Diete reduse cu zahăr și carbohidrați rafinați; glicemia cronic ridicată accelerează îmbătrânirea și crește riscul de boli metabolice și cardiovasculare.

Atenție la vitamine și micronutrienți (în special B12), deoarece deficiențele pot agrava riscul cardiovascular și cognitiv.