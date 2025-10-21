Nu-l întrebați pe ChatGPT cu cine să votați, avertizează autoritățile olandeze, care au testat ce se întâmplă dacă faci așa ceva

Chatboții cu inteligență artificială (IA) sunt „puțin fiabili și în mod evident părtinitori” atunci când oferă sfaturi de vot, a avertizat marți, cu opt zile înainte de alegeri, Autoritatea pentru Protecția Datelor din Țările de Jos (AP), spunând că este vorba de o amenințare la adresa democrației, potrivit AFP.

Cei patru chatboti testați de organismul de supraveghere tind să sfătuiască oamenii să voteze pentru partidele situate la stânga sau la extrema dreaptă a spectrului politic, potrivit acestuia.

Chatboții „ajung foarte des la aceleași două partide, indiferent de întrebarea sau cererea utilizatorului”, a transmis AP într-un nou raport publicat înainte de alegerile din 29 octombrie.

În mai mult de jumătate din cazuri, chatbotul a sugerat fie Partidul pentru Libertate (PVV) de extremă dreapta al lui Geert Wilders, fie partidul de stânga GroenLinks-PvdA condus de fostul vicepreședinte al Comisiei Europene, Frans Timmermans.

Chatboții trimit utilizatorii către partide nepotrivite

Patru partide, printre care CDA (Apelul Creștin-Democrat, de centru-dreapta), „nu sunt aproape niciodată menționate, chiar și atunci când informațiile introduse corespund exact cu pozițiile unuia dintre ele”.

Directoarea adjunctă a AP, Monique Verdier, a declarat că, deși chatboții pot părea instrumente inteligente, „ca ajutor pentru vot, ele eșuează sistematic”.

Alegătorii sunt îndrumați către un partid care nu corespunde neapărat opiniilor lor politice, a adăugat ea.

Potrivit acesteia, „acest lucru afectează în mod direct unul dintre fundamentele democrației: integritatea alegerilor libere și echitabile”.

„Prin urmare, avertizăm împotriva utilizării chatboților bazați pe IA pentru consiliere electorală, deoarece funcționarea lor este neclară și dificil de verificat”, a adăugat ea.

Olandezii se vor prezenta la urne pe 29 octombrie pentru alegeri care vor fi urmărite cu atenție în toată Europa, partidul de extremă dreapta PVV al lui Wilders fiind pe primul loc în sondaje.

Cu toate acestea, diferența față de GroenLinks-PvdA și CDA pare să se reducă, mulți olandezi nefiind încă hotărâți.

Toate marile partide au exclus orice alianță cu PVV, ceea ce înseamnă că partidul care va ocupa locul al doilea va avea toate șansele să furnizeze viitorul prim-ministru.

AP a subliniat că chatboții nu au fost în mod deliberat părtinitori și că „lacunele identificate decurg din modul de funcționare al chatboților IA”.

Foto: Imtmphoto | Dreamstime.com